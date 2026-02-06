Podcast
Deportes

Jorge Pérez Durán asume dirección del VAR en Liga MX

La Comisión de Árbitros designó a Jorge Antonio Pérez Durán como nuevo coordinador del VAR en la Liga MX. Sustituye a Miguel Ángel Chacón

La Comisión de Árbitros anunció este viernes la designación de Jorge Antonio Pérez Durán como nuevo Coordinador del VAR en la Liga MX.

El nombramiento fue realizado por el director general del organismo, Juan Manuel Herrero, tras la salida de Miguel Ángel Chacón Viveros, quien dejó el cargo para continuar su carrera profesional en el extranjero.

Perfil con experiencia dentro del sistema

Pérez Durán no es ajeno a la operación del VAR. Antes de asumir el puesto se desempeñó como supervisor del sistema y actualmente funge como instructor de árbitros, lo que le ha permitido conocer de primera mano los procesos técnicos y de capacitación del arbitraje nacional.

Desde ahora, el nuevo coordinador reportará directamente al director técnico de la Comisión de Árbitros, Horacio Elizondo, encargado de la supervisión general del videoarbitraje en México.

Continuidad y ajustes operativos

La Comisión subrayó que el relevo responde a una lógica de continuidad institucional en un momento en el que el VAR se mantiene bajo constante revisión por parte de clubes, jugadores y aficionados.


