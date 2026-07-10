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Katia Uribe apunta al inicio del ciclo olímpico

La estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL clasificó a Juegos Centroamericanos de este 2026 en la disciplina de heptatlón

Por Gerardo Vázquez | 10 Julio 2026

Mientras el mundo deportivo tiene la mira aún en el Mundial de Futbol 2026, la regia Katia Uribe apunta al inicio del ciclo olímpico.

Con 22 años de edad, la estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se clasificó a los Juegos Centroamericanos en la disciplina de Heptatlón.

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Katia es la mejor exponente del Heptatlón en México.

“Me encuentro en el mejor momento de mi carrera hasta hoy, han sido muchos años de competir a nivel nacional con altas y bajas, este año he logrado consolidarme como la mejor del país”, expresó la estudiante de FIME.

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“Logré clasificar a eventos internacionales como los Juegos Centroamericanos”, añadió.

La regia acudió hace unos días a la Facultad de Ingeniería para agradecer el apoyo, para combinar su estudio de Ingeniería Mecánica Administrador con el deporte de alto rendimiento.

“Mi prueba me demanda entrenamientos de seis a ocho horas al día, mas clases y tareas. Pero la clave es tener compromiso con las responsabilidades aún en los días pesados”, dice la regia.

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