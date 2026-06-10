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Knicks buscan tomar ventaja sobre Spurs en el Juego 4

NBA decidió después no sancionar a Wembanyama con una falta flagrante, y se prevé que el jugador de 22 años escuche abucheos aún más fuertes como nuevo villano

  • 10
  • Junio
    2026

New York Knicks buscan ganar la ventaja a los San Antonio Spurs durante el Juego 4 de las Finales de la NBA

Esto sucede después de que Spurs ganara el Juego 3 impulsados ​​por los 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y tres tapones de Victor Wembanyama

Tercer victoria consecutiva de equipo desde 1993; antes fueron los Bulls

Esta fue la tercera victoria consecutiva del equipo visitante en la serie, apenas la segunda vez que eso ocurre en las Finales de la NBA.

La otra fue la serie entre Chicago y Phoenix en 1993, donde Michael Jordan finalmente puso fin a la racha al anotar 55 puntos en el Juego 4 para conducir a los Bulls a la victoria.

El tiempo dirá si Wembanyama puede alcanzar el nivel de Jordan, pero ahora ya ha demostrado que puede rendir igual en partidos grandes en Nueva York

La NBA decidió después no sancionar a Wembanyama con una falta flagrante, y se prevé que el jugador de 22 años escuche abucheos aún más fuertes como nuevo villano en el Madison Square Garden.

"Si te pegan, responde. Así es la vida. Si la vida te golpea, tienes que encontrar la manera de ponerte de pie y devolver el golpe. Cada vez que gira, le marcan, le pegan. Si intenta ir a poner una pantalla, bloquear el rebote, lo que sea, lo están agarrando, lo están sujetando. Sería una locura que pensara que va a quedar libre sin a alguien", explicó su compañero De'Aaron Fox.

El Juego 5 se disputará el sábado en San Antonio, y si el visitante continúa teniendo éxito, la serie regresaría a Nueva York para el Juego 6.


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