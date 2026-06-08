Knicks subastan asientos VIP por US$1 millón para juego 3

Los New York Knicks anunciaron este lunes que la oferta por un asiento en la fila VIP tiene un costo de hasta un millón de dólares.

La oferta ganadora fue dividida entre el bufete de abogados Gibson Dunn y la firma de capital privado Veritas Capital.

La recaudación beneficiará a la Fundación Garden of Dreams. El equipo de la Gran Manza indicó que fue la mayor donación individual en la historia de la organización, la cual trabaja con las empresas de MSG para ayudar a niños necesitados en el área triestatal.

¿En qué filas están ubicados estos asientos?

Estos asientos están ubicados en la sección VIP 10, fila AA, asientos 25 y 26, justo al lado del centro de la cancha.

Es imposible saber cuánto costarían normalmente, porque el equipo no los vende. En cambio, se entregan a aficionados famosos como Tracy Morgan y Timothée Chalamet, habituales al pie de cancha.

Los asientos más baratos disponibles en la parte alta un día antes del partido se ofrecen por más de 6,000 dólares en diversos medios.

La experiencia de estar a un pie de cancha se vendía por más de 75,000 dólares.

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