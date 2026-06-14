Lamine Yamal podría jugar en el debut de España ante Cabo Verde

La selección de España recibió una noticia positiva de cara a su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de que el joven atacante Lamine Yamal obtuviera el alta médica y quedara disponible para enfrentar a Cabo Verde.

El futbolista del Barcelona superó la lesión en el isquiotibial que lo alejó de las canchas durante las últimas semanas de la temporada y ahora podría sumar sus primeros minutos en la justa mundialista.

España debutará este lunes en Atlanta con la expectativa de iniciar con una victoria su camino en el torneo.

Luis de la Fuente confirma que todos los jugadores están disponibles

Durante la conferencia previa al encuentro, el seleccionador español, Luis de la Fuente, confirmó que toda la plantilla se encuentra en condiciones de participar, aunque algunos futbolistas todavía presentan limitaciones físicas para disputar un partido completo.

"Adelanto que están todos disponibles. Alguno no está para jugar todos los minutos, pero insisto en que la mejor noticia es que están todos".

El entrenador destacó especialmente la recuperación de Lamine Yamal, una de las principales figuras de la nueva generación del fútbol español.

Lamine Yamal podría tener participación ante Cabo Verde

Si bien no está previsto que el delantero arranque como titular, el cuerpo técnico considera viable que tenga actividad durante algunos minutos del encuentro.

"Los médicos nos dicen que Lamine está en perfectas condiciones, no para 90 minutos, sí para participar durante un tiempo; esto lo dice la lógica deportiva", señaló De la Fuente.

El estratega dejó claro que la prioridad es evitar riesgos innecesarios y gestionar adecuadamente la carga física del jugador durante los primeros días del torneo.

"Si no estuviera bien, ni tan siquiera se sentaría en el banquillo".

España inicia su camino como candidata al título

La selección española llega a la justa mundialista como una de las favoritas, pues son los actuales campeones de la Eurocopa 2024, resultado que consolidó el proyecto encabezado por una generación de futbolistas jóvenes y talentosos.

Su debut mundialista será este lunes cuando se midan a su similar de Cabo Verde en Atlanta, en un partido en el que buscará sumar sus primeros tres puntos y comenzar con paso firme su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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