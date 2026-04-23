Lamine Yamal se pierde el cierre de la temporada con Barcelona

El Barcelona no contará con una de sus principales figuras para el tramo final de la temporada.

El club confirmó que Lamine Yamal estará fuera de actividad tras sufrir una lesión muscular en la pierna izquierda, lo que lo marginará de los últimos compromisos de LaLiga.

El atacante de 18 años presenta una afectación en el bíceps femoral y seguirá un tratamiento conservador, por lo que no estará disponible en los seis partidos restantes del campeonato, incluido el clásico frente al Real Madrid.

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).



The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026

Lesión en pleno partido

Yamal sufrió la molestia el miércoles durante la victoria 1-0 ante el Celta de Vigo. El joven delantero anotó el único gol del encuentro desde el punto penal, pero inmediatamente después evidenció molestias físicas.

Tras la jugada, se dejó caer sobre el césped y llevó la mano a la parte posterior de la pierna izquierda.

Aunque pudo abandonar el campo por su propio pie, la evaluación médica posterior confirmó la lesión que ahora lo deja fuera del cierre de temporada.

Optimismo rumbo al Mundial

Pese al impacto que representa su ausencia en el Barcelona, el parte médico ofrece una perspectiva alentadora para la selección española.

El club señaló que los tiempos de recuperación permitirían que Yamal esté listo para disputar el Mundial.

España tiene previsto debutar el 15 de junio ante Cabo Verde, en lo que sería la primera participación mundialista del joven talento.

Entre las opciones para suplir su ausencia aparecen alternativas como Roony Bardghji o una reconfiguración táctica con mayor presencia en el mediocampo.

El Barcelona, líder del campeonato, mantiene una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid, aunque todavía debe enfrentar el clásico en el Camp Nou el próximo 10 de mayo.

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