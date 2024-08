Liga MX reanuda actividades; Rayados juega el viernes 

La Liga MX informó que reanudará el Apertura 2024 el próximo fin de semana con tres partidos: Puebla vs. Monterrey, Tijuana vs. Santos y Atlético de San Luis vs. Querétaro serán los cotejos que se adelantarán con seis equipos de los 12 equipos que actualmente están eliminados de la Leagues Cup 2024.

“¡Está de vuelta! Este fin de semana se reanuda el #Apertura2024 con 3 partidos. Con el fin de evitar la saturación del calendario y permitir que equipos eliminados de @LeaguesCup puedan mantener ritmo de competencia”, informó la Liga MX a través de una publicación que hizo en sus redes sociales

Con lo anterior, seis de los 12 equipos de la Liga MX que no lograron llegar a los octavos de final de la Leagues Cup volverán a la participación antes de la fecha que originalmente estaba programada en el calendario del Apertura 2024.

Atlas, Chivas, Necaxa, Pachuca, León y Juárez, los otros eliminados, tendrán que esperar, de momento, hasta el próximo 23 de agosto, día en el que originalmente estaba programado que reiniciara el Apertura 2024.

