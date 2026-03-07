¡Al podio! Isaac del Toro logra tercer lugar en Strade Bianche

El mexicano Isaac Del Toro logró este sábado obtener el tercer lugar en la Strade Bianche, con sede en la región de la Toscana, Italia.

Del Toro completó el circuito de manera histórica, debido a que se convirtió en el primer mexicano en subir al podio en esta carrera, tan solo por detrás de Tadej Pogačar y Paul Seixas.

El esloveno Tadej Pogacar fue quien logró llevarse el primer lugar, lo que lo coloca como el ciclista más laureado sobre los emblemáticos caminos de tierra toscanos.

La carrera que se desarrolla en Siena y que cumplió esta edición 20 años celebró el regreso de la leyenda eslovena, el mismo que pese a no competir desde el pasado 'Il Lombardía, en octubre de 2025, no dio una sola opción a la sorpresa.

En esta ocasión el curcuito fue sustancialmente más corto. Se recortaron alrededor de 13 kilómetros respecto a la temporada anterior. Se cuenta con 3,530 metros de desnivel y 20 menos de 'sterrato'.

Dichas distancias permitieron que la escapada inicial de aquellos que ilusos sueñan con una campanada imposible si Pogacar está inscrito.

Y en el Monte Sante Marie, la parte que se antojaba decisiva, con 1 km al 10.5%, el ritmo que impuso el suizo Jan Christen (UAE) sirvió en bandeja de plata el ataque a Pogacar, que repitió la zona en la que ya en 2024 exhibió todo su potencial.

