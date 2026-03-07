Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
isaac_del_toro_tercer_lugar_strade_bianche_93593737eb
Deportes

¡Al podio! Isaac del Toro logra tercer lugar en Strade Bianche

Del Toro completó el circuito de manera histórica, debido a que se convirtió en el primer mexicano en subir al podio en esta carrera

  • 07
  • Marzo
    2026

El mexicano Isaac Del Toro logró este sábado obtener el tercer lugar en la Strade Bianche, con sede en la región de la Toscana, Italia.

Del Toro completó el circuito de manera histórica, debido a que se convirtió en el primer mexicano en subir al podio en esta carrera, tan solo por detrás de Tadej Pogačar y Paul Seixas.

El esloveno Tadej Pogacar fue quien logró llevarse el primer lugar, lo que lo coloca como el ciclista más laureado sobre los emblemáticos caminos de tierra toscanos.

La carrera que se desarrolla en Siena y que cumplió esta edición 20 años celebró el regreso de la leyenda eslovena, el mismo que pese a no competir desde el pasado 'Il Lombardía, en octubre de 2025, no dio una sola opción a la sorpresa. 

En esta ocasión el curcuito fue sustancialmente más corto. Se recortaron alrededor de 13 kilómetros respecto a la temporada anterior. Se cuenta con 3,530 metros de desnivel y 20 menos de 'sterrato'.

Dichas distancias permitieron que la escapada inicial de aquellos que ilusos sueñan con una campanada imposible si Pogacar está inscrito.

Y en el Monte Sante Marie, la parte que se antojaba decisiva, con 1 km al 10.5%, el ritmo que impuso el suizo Jan Christen (UAE) sirvió en bandeja de plata el ataque a Pogacar, que repitió la zona en la que ya en 2024 exhibió todo su potencial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

aseguran_500_kilos_presunto_cristal_sonora_3503c680f5
Aseguran más de 500 kilos de presunto cristal en Sonora
SRE_tendra_nuevo_servicio_de_call_center_a_partir_del_1_de_marzo_e310cd86a4
SRE informa de la evacuación de 629 mexicanos en Medio Oriente
arbitros_mexicanos_regresan_de_qatar_12b7b0ca5d
Regresan árbitros mexicanos tras estar atrapados en Qatar
publicidad

Últimas Noticias

estadio_camp_nou_f728cd661a
FIFA revisará sedes para la Copa del Mundo 2030
arrancara_agencia_libre_nfl_52_horas_negociacion_db807c728b
Agencia libre de NFL arrancará con 52 horas de negociación legal
ascienden_42_muertes_inundaciones_kenia_0148141913
Suman 42 muertos por fuertes inundaciones en Kenia
publicidad

Más Vistas

deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
inter_armamanto_eua_b5d193d85f
'Estados Unidos podría perder guerra con Irán': dice analista
publicidad
×