EUA dice que ningún buque logra romper su bloqueo en Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos informó este martes que ningún buque ha logrado romper el bloqueo impuesto por este país a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz durante las primeras 24 horas de la operación.

A través de redes sociales, se detalló que el despliegue naval y aéreo incluye a más de 10,000 efectivos y decenas de unidades militares movilizadas en la región.

"Más de 10,000 marineros, infantes de marina y aviadores de Estados Unidos, junto con más de una docena de buques de guerra y docenas de aeronaves, están ejecutando la misión de bloquear buques que entran y salen de los puertos iraníes. Durante las primeras 24 horas, ningún buque logró pasar el bloqueo estadounidense y 6 buques mercantes cumplieron con las indicaciones de las fuerzas estadounidenses para dar la vuelta y reingresar a un puerto iraní en el Golfo de Omán. El bloqueo se está aplicando de manera imparcial contra buques de todas las naciones que entran o salen de los puertos iraníes y áreas costeras, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán. Las fuerzas estadounidenses están apoyando la libertad de navegación para los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes."

More than 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen along with over a dozen warships and dozens of aircraft are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the U.S. blockade and 6 merchant vessels… pic.twitter.com/dpWAAknzQp — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026

Autoridades reiteraron que seis embarcaciones mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas estadounidenses y dieron la vuelta para regresar a puertos iraníes en el golfo de Omán.

Pese a la operación, el Centcom señaló que se mantiene la libertad de navegación para los buques que transitan el estrecho de Ormuz con destino a o desde puertos no iraníes.

Buques iraníes cruzan estrecho de Ormuz pese a bloqueo de EUA

Al menos cuatro buques vinculados a Irán lograron cruzar el estratégico estrecho de Ormuz en las últimas horas, pese al bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos, en un nuevo episodio que evidencia las dificultades para aplicar las restricciones en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

De acuerdo con datos de seguimiento marítimo analizados por la BBC, las embarcaciones atravesaron la zona tras la entrada en vigor de las medidas estadounidenses.

Aquí te presentamos la nota completa: Buques iraníes cruzan estrecho de Ormuz pese a bloqueo de EUA

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