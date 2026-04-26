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Edgar Cadena gana etapa en Asturias y logra top 5

El mexicano Edgar Cadena brilló en la Vuelta a Asturias al conquistar la cuarta etapa y cerrar su participación en el quinto lugar de la clasificación general

  • 26
  • Abril
    2026

El mexicano Edgar Cadena brilló en la Vuelta a Asturias al conquistar la cuarta etapa y cerrar su participación en el quinto lugar de la clasificación general.

Cadena cruzó la meta con un tiempo de 3:39:59 horas, superando por 17 segundos a Adrià Pericas y José Manuel Díaz, en una jornada donde volvió a demostrar su gran nivel.

El mexicano атакó a pocos kilómetros de la meta y logró despegarse del pelotón para llegar en solitario, firmando así su segunda victoria consecutiva en la competencia, tras haber ganado también la tercera etapa.

“He trabajado duro y el resultado se ve aquí. He tenido buenas sensaciones y aproveché la oportunidad”, expresó tras la carrera.

Quintana se queda con el título

El colombiano Nairo Quintana cumplió con los pronósticos y se adjudicó el título general con un tiempo total de 14:30:46 horas.

La clasificación final quedó encabezada por Quintana, seguido de Pericas (+25 segundos) y Diego Pescador (+1:33). Cadena finalizó en la quinta posición, a 1:54 del líder.

Leer más: Edgar Cadena se lleva la etapa y Quintana sigue líder en Asturias

Con este resultado, el ciclista de 25 años consiguió su cuarto triunfo como profesional y se consolida como una de las promesas del ciclismo mexicano.

“No tenía nada que perder y quería ver hasta dónde podía llegar. Espero que se me abran las puertas del World Tour”, señaló.

La actuación de Cadena representa un impulso importante para el ciclismo nacional, colocándolo entre los nombres a seguir en el panorama internacional.


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