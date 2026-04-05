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Rayados, cerca de no entrar a la liguilla directa desde 2017

Monterrey suma seis torneos seguidos clasificando a Liguilla y nueve a la fase final; la racha peligra si no logra meterse entre los ocho mejores

  • 05
  • Abril
    2026

Los Rayados de Monterrey atraviesan un momento complicado en el torneo.

Tras caer en casa ante el Atlético de San Luis, el equipo regiomontano se encuentra cerca de quedar fuera de Liguilla, considerando únicamente su formato clásico, donde solo se clasifican los primeros ocho lugares.

De mantenerse esta tendencia, Monterrey rompería una racha de seis torneos consecutivos clasificando a la fase final bajo este sistema, algo que no ocurre desde el Clausura 2017.

Esta situacion en la que Rayados puede romper una racha de clasificarse a una instancia final se incrementa si tenemos en cuenta los torneos donde se utilizó un sistema de reclasificacion (repechaje y play-in), pues para estos casos "La Pandilla" quedaría fuera de una fase final desde el propio Clausura 2017, lo que da un total de nueve años.

Sin embargo, con cuatro jornadas aún por disputarse, “La Pandilla” tiene margen para meterse a la Liguilla, aunque con un margen que prácticamente es inexistente.

El calendario no será sencillo. Enfrentará a Atlas, que marcha en el séptimo lugar; posteriormente a Pachuca, ubicado en la cuarta posición; luego a Puebla, que está en la parte baja; y cerrará ante Santos Laguna, colista del torneo.

Aunque el nivel futbolístico ha sido irregular en las últimas semanas, la calidad individual del plantel aún le da herramientas para competir.

Actualmente, la distancia con el octavo lugar es de apenas tres puntos, por lo que el equipo está obligado a sumar prácticamente todas las unidades restantes y esperar combinaciones de resultados.

Con 12 puntos todavía en juego, Monterrey necesita reaccionar de inmediato y su primera prueba será el próximo sábado, cuando visite a Atlas en un duelo que podría definir su futuro en el campeonato.

Torneos de Rayados desde enero de 2014

TorneoAñoClasificóPosición / Resultado
Clausura2014No10
Apertura20146
Clausura2015No12
Apertura2015No9
Clausura20161
Apertura2016No9
Clausura20172
Apertura20171
Clausura20183
Apertura20185
Clausura20193
Apertura20198 (Quedó campeón)
Clausura2020Se suspendió (J10, lugar 18)
Apertura20205° (Reclasificación)
Clausura20214° (Directo a cuartos)
Apertura20219° (Reclasificación)
Clausura20227° (Reclasificación)
Apertura20222° (Directo a cuartos)
Clausura20231° (Directo a cuartos)
Apertura20232° (Directo a cuartos)
Clausura20244° (Directo a cuartos)
Apertura20245° (Directo a cuartos)
Clausura20257° (Play-in)
Apertura20255° (Directo a cuartos)
Clausura20261313 Jornadas disputadas

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