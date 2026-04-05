Rayados, cerca de no entrar a la liguilla directa desde 2017

Los Rayados de Monterrey atraviesan un momento complicado en el torneo.

Tras caer en casa ante el Atlético de San Luis, el equipo regiomontano se encuentra cerca de quedar fuera de Liguilla, considerando únicamente su formato clásico, donde solo se clasifican los primeros ocho lugares.

De mantenerse esta tendencia, Monterrey rompería una racha de seis torneos consecutivos clasificando a la fase final bajo este sistema, algo que no ocurre desde el Clausura 2017.

Esta situacion en la que Rayados puede romper una racha de clasificarse a una instancia final se incrementa si tenemos en cuenta los torneos donde se utilizó un sistema de reclasificacion (repechaje y play-in), pues para estos casos "La Pandilla" quedaría fuera de una fase final desde el propio Clausura 2017, lo que da un total de nueve años.

Sin embargo, con cuatro jornadas aún por disputarse, “La Pandilla” tiene margen para meterse a la Liguilla, aunque con un margen que prácticamente es inexistente.

El calendario no será sencillo. Enfrentará a Atlas, que marcha en el séptimo lugar; posteriormente a Pachuca, ubicado en la cuarta posición; luego a Puebla, que está en la parte baja; y cerrará ante Santos Laguna, colista del torneo.

Aunque el nivel futbolístico ha sido irregular en las últimas semanas, la calidad individual del plantel aún le da herramientas para competir.

Actualmente, la distancia con el octavo lugar es de apenas tres puntos, por lo que el equipo está obligado a sumar prácticamente todas las unidades restantes y esperar combinaciones de resultados.

Con 12 puntos todavía en juego, Monterrey necesita reaccionar de inmediato y su primera prueba será el próximo sábado, cuando visite a Atlas en un duelo que podría definir su futuro en el campeonato.

Torneos de Rayados desde enero de 2014

Torneo Año Clasificó Posición / Resultado Clausura 2014 No 10 Apertura 2014 Sí 6 Clausura 2015 No 12 Apertura 2015 No 9 Clausura 2016 Sí 1 Apertura 2016 No 9 Clausura 2017 Sí 2 Apertura 2017 Sí 1 Clausura 2018 Sí 3 Apertura 2018 Sí 5 Clausura 2019 Sí 3 Apertura 2019 Sí 8 (Quedó campeón) Clausura 2020 — Se suspendió (J10, lugar 18) Apertura 2020 Sí 5° (Reclasificación) Clausura 2021 Sí 4° (Directo a cuartos) Apertura 2021 Sí 9° (Reclasificación) Clausura 2022 Sí 7° (Reclasificación) Apertura 2022 Sí 2° (Directo a cuartos) Clausura 2023 Sí 1° (Directo a cuartos) Apertura 2023 Sí 2° (Directo a cuartos) Clausura 2024 Sí 4° (Directo a cuartos) Apertura 2024 Sí 5° (Directo a cuartos) Clausura 2025 Sí 7° (Play-in) Apertura 2025 Sí 5° (Directo a cuartos) Clausura 2026 13 13 Jornadas disputadas

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