Pumas logra liderato y marca histórica en Clausura 2026

Pumas firmó un torneo destacado en el Clausura 2026 al cerrar como líder general y alcanzar su mejor registro de puntos en torneos cortos de 17 jornadas.

El conjunto dirigido por Efraín Juárez no solo superó sus propias marcas, también se colocó como uno de los equipos más sólidos del campeonato, impulsando la expectativa rumbo a la liguilla.

¿Cuál fue el récord de Pumas en el Clausura 2026?

Con 36 puntos, Pumas rompió su mejor marca histórica en torneos cortos de 17 fechas, superando los 35 que había conseguido anteriormente en otros torneos.

El desempeño del equipo se construyó con una campaña consistente: registró solo una derrota en toda la fase regular y logró mantenerse invicto como visitante, un hecho inédito en su historia reciente.

Además, el liderato se definió por diferencia de goles, ya que igualó en puntos con Chivas, pero terminó por encima gracias a un mejor balance ofensivo y defensivo.

¿Es el récord más alto en torneos cortos?

A pesar del logro universitario, la marca de Pumas no es la más alta en la historia de torneos cortos de la Liga MX bajo el formato de 17 jornadas.

Los registros más altos se mantienen de la siguiente manera:

Cruz Azul – 42 puntos (Apertura 2024)

– 42 puntos (Apertura 2024) León – 41 puntos (Clausura 2019)

– 41 puntos (Clausura 2019) Cruz Azul – 41 puntos (Clausura 2021)

Estos números reflejan el máximo rendimiento alcanzado en torneos recientes, donde el límite competitivo ha estado por encima de las 40 unidades.

Pumas llega fortalecido a la liguilla

El liderato y el récord interno colocan a Pumas como uno de los equipos a seguir en la fase final. La combinación de resultados, regularidad y diferencia de goles lo posiciona como candidato al título.

Además, el equipo rompió una sequía importante al volver a terminar como líder general tras varios torneos, lo que refuerza el impacto de su campaña en el Clausura 2026.

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