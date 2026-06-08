Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ariana1_112433_1024x576_0bb81bda86
Escena

Ariana Grande logra su décimo número 1 en Billboard

La cantante Ariana Grande debutó en la cima del Hot 100 con 'Hate That I Made You Love Me' y alcanzó una nueva marca en su carrera

  • 08
  • Junio
    2026

La cantante estadounidense Ariana Grande consiguió esta semana su décimo sencillo en alcanzar el primer lugar del Billboard Hot 100 gracias a “Hate That I Made You Love Me”, tema que debutó directamente en la cima de la prestigiosa lista de popularidad.

Con este logro, la intérprete suma un nuevo récord a una carrera marcada por éxitos comerciales y consolida su posición entre las artistas más influyentes de la música pop contemporánea.

La canción, además, representa el octavo debut de Ariana Grande directamente en el número uno del Hot 100, una marca que le permite igualar a Taylor Swift como la artista femenina con más estrenos en la primera posición de la lista.

Un nuevo éxito antes del lanzamiento de “Petal”

“Hate That I Made You Love Me” funciona como el sencillo principal de Petal, el octavo álbum de estudio de Ariana Grande, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 31 de julio.

El tema fue escrito y producido por la propia cantante junto a los reconocidos productores Ilya Salmanzadeh y Max Martin, dos de los nombres más exitosos de la música pop internacional.

ariana grande

La recepción del sencillo ha sido inmediata, impulsando a la artista nuevamente al primer lugar de las listas y generando altas expectativas para la llegada de su nuevo material discográfico.

El éxito de la canción también representa un nuevo hito para el productor sueco Max Martin, considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la música comercial.

Gracias a este nuevo número uno, Martin amplió a 28 su récord como el productor con más sencillos que han alcanzado la cima del Billboard Hot 100.

Además, suma ya 30 canciones número uno como compositor, ubicándose únicamente por detrás de Paul McCartney, quien mantiene la marca histórica con 32 éxitos en la primera posición.

Una lista de éxitos cada vez más extensa

Con “Hate That I Made You Love Me”, Ariana Grande incorpora una nueva canción a una colección de sencillos que han dominado las listas durante los últimos años.

Entre sus anteriores números uno destacan “Thank U, Next”, “7 Rings”, “Stuck With U”, junto a Justin Bieber; “Rain on Me”, en colaboración con Lady Gaga; “Positions”, “Save Your Tears” y “Die For You”, ambas con The Weeknd, así como “Yes, And?” y “We Can't Be Friends (Wait For Your Love)”.

ariana grande

La consistencia de estos resultados ha convertido a Grande en una de las artistas más exitosas de la última década dentro de la industria musical estadounidense.

Con diez canciones en la cima del Billboard Hot 100, Ariana Grande alcanzó una cifra que la coloca junto a figuras históricas de la música internacional.

La cantante ahora comparte posición con artistas como Janet Jackson, Bruno Mars y Stevie Wonder dentro del listado de intérpretes con más números uno en la historia de la clasificación.

Por delante de ellos aparecen nombres como Whitney Houston, Madonna, Michael Jackson, Rihanna, Drake, Taylor Swift, Mariah Carey y The Beatles, quienes continúan encabezando el ranking histórico.

Así quedó el Top 10 del Billboard Hot 100

Detrás de Ariana Grande, el segundo lugar de la lista fue ocupado por “Choosin' Texas”, de Ella Langley, mientras que Drake se ubicó en la tercera posición con “Janice STFU”.

ariana grande

Langley volvió a aparecer en el cuarto puesto con “Be Her”, seguida por Bruno Mars en la quinta posición con “I Just Might”.

El resto del Top 10 lo completaron Olivia Dean con “Man I Need” y “So Easy (To Fall in Love)”, Drake con “Shabang”, Ella Langley y Morgan Wallen con “I Can't Love You Anymore”, así como Tame Impala y Jennie con “Dracula”.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_06_09_T130720_865_83e74310e7
Anna Faris revela escena eliminada de Scary Movie 6
andrea_bocelli_se_une_concierto_cuenta_regresiva_9bcf05935d
Andrea Bocelli se une a 'Conciertos de Cuenta Regresiva' en CDMX
EH_DOS_FOTOS_2026_06_09_T102735_747_c8c3be7450
¿Ariana Grande y Ethan Slater terminaron? esto sabemos
publicidad

Últimas Noticias

derrumba_cese_al_fuego_cotizacion_del_petroleo_a6bba644db
Petróleo de Texas cae 3.4 % por avances en Ormuz
eua_lanza_ataques_contra_iran_respuesta_derribo_helicoptero_c2b4f2279c
EUA lanza ataques contra Irán por derribo de helicóptero Apache
mundial_pib_global_9c025cab9c
Mundial 2026 aportaría US$41,000 millones a economía global
publicidad

Más Vistas

nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
image00006_1_3ac777f665
Se abre al público la primera etapa del Parque del Agua
lluvia_nl_d2c44058ca
Alerta Protección Civil por presencia de lluvias en Nuevo León
publicidad
×