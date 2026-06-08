Ariana Grande logra su décimo número 1 en Billboard

La cantante estadounidense Ariana Grande consiguió esta semana su décimo sencillo en alcanzar el primer lugar del Billboard Hot 100 gracias a “Hate That I Made You Love Me”, tema que debutó directamente en la cima de la prestigiosa lista de popularidad.

Con este logro, la intérprete suma un nuevo récord a una carrera marcada por éxitos comerciales y consolida su posición entre las artistas más influyentes de la música pop contemporánea.

La canción, además, representa el octavo debut de Ariana Grande directamente en el número uno del Hot 100, una marca que le permite igualar a Taylor Swift como la artista femenina con más estrenos en la primera posición de la lista.

Un nuevo éxito antes del lanzamiento de “Petal”

“Hate That I Made You Love Me” funciona como el sencillo principal de Petal, el octavo álbum de estudio de Ariana Grande, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 31 de julio.

El tema fue escrito y producido por la propia cantante junto a los reconocidos productores Ilya Salmanzadeh y Max Martin, dos de los nombres más exitosos de la música pop internacional.

La recepción del sencillo ha sido inmediata, impulsando a la artista nuevamente al primer lugar de las listas y generando altas expectativas para la llegada de su nuevo material discográfico.

El éxito de la canción también representa un nuevo hito para el productor sueco Max Martin, considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la música comercial.

Gracias a este nuevo número uno, Martin amplió a 28 su récord como el productor con más sencillos que han alcanzado la cima del Billboard Hot 100.

Además, suma ya 30 canciones número uno como compositor, ubicándose únicamente por detrás de Paul McCartney, quien mantiene la marca histórica con 32 éxitos en la primera posición.

Una lista de éxitos cada vez más extensa

Con “Hate That I Made You Love Me”, Ariana Grande incorpora una nueva canción a una colección de sencillos que han dominado las listas durante los últimos años.

Entre sus anteriores números uno destacan “Thank U, Next”, “7 Rings”, “Stuck With U”, junto a Justin Bieber; “Rain on Me”, en colaboración con Lady Gaga; “Positions”, “Save Your Tears” y “Die For You”, ambas con The Weeknd, así como “Yes, And?” y “We Can't Be Friends (Wait For Your Love)”.

La consistencia de estos resultados ha convertido a Grande en una de las artistas más exitosas de la última década dentro de la industria musical estadounidense.

Con diez canciones en la cima del Billboard Hot 100, Ariana Grande alcanzó una cifra que la coloca junto a figuras históricas de la música internacional.

La cantante ahora comparte posición con artistas como Janet Jackson, Bruno Mars y Stevie Wonder dentro del listado de intérpretes con más números uno en la historia de la clasificación.

Por delante de ellos aparecen nombres como Whitney Houston, Madonna, Michael Jackson, Rihanna, Drake, Taylor Swift, Mariah Carey y The Beatles, quienes continúan encabezando el ranking histórico.

Así quedó el Top 10 del Billboard Hot 100

Detrás de Ariana Grande, el segundo lugar de la lista fue ocupado por “Choosin' Texas”, de Ella Langley, mientras que Drake se ubicó en la tercera posición con “Janice STFU”.

Langley volvió a aparecer en el cuarto puesto con “Be Her”, seguida por Bruno Mars en la quinta posición con “I Just Might”.

El resto del Top 10 lo completaron Olivia Dean con “Man I Need” y “So Easy (To Fall in Love)”, Drake con “Shabang”, Ella Langley y Morgan Wallen con “I Can't Love You Anymore”, así como Tame Impala y Jennie con “Dracula”.

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