Los Campeones sufren ante Tigres en El Volcán

Los felinos tienen más de 20 años sin perder en casa ante un club que acaba de coronarse en la Primera División del futbol soccer mexicano.

Este domingo a las 19:05 horas en el Estadio Universitario, en juego de la Jornada 2 de la fase regular del Torneo Apertura 2022, Tigres debuta como local en el certamen al recibir al actual Campeón de la Liga MX, Pachuca, que tiene un panorama complicado.



Y no porque los felinos vengan de golear 3-0 de visita al Santos Laguna, sino porque los auriazules tienden a abollarle la corona a los recientes monarcas de la Primera División del futbol mexicano, en El Volcán.



En torneos cortos, los de la UANL han disputado en casa 17 encuentros de fase regular ante clubes que buscan refrendar su cetro, y en 15 de ellos no pierden: 11 triunfos y cuatro empates, con sólo dos derrotas.



La última vez que los auriazules perdieron como locales ante un Campeón fue por 1-0 frente al América en el Torneo Apertura 2002… hace poco más de 20 años.





Ficha



Futbol soccer



Liga MX



Torneo Clausura 2023



Fase regular - Fecha 2



Tigres Vs. Pachuca



Domingo - 17:00 horas



Estadio Universitario





Entérate

Estos son los partidos de Tigres, en el Estadio Universitario, ante los recientes Campeones de la Primera División del futbol soccer mexicano, en torneos cortos, en el certamen donde defendían su cetro:



Invierno 1997, Jornada 7: Tigres 1-2 Chivas



Verano 2001, Jornada 2: Tigres 2-0 Monarcas



Verano 2002, Jornada 3: Tigres 1-1 Pachuca



Apertura 2002, Jornada 19: Tigres 0-1 América



Apertura 2003, Jornada 14: Tigres 3-2 Rayados



Clausura 2004, Jornada 2: Tigres 3-3 Pachuca



Apertura 2004, Jornada 6: Tigres 3-1 Pumas



Apertura 2007, Jornada 5: Tigres 3-2 Pachuca



Apertura 2011, Jornada 12: Tigres 4-1 Pumas



Clausura 2013, Jornada 5: Tigres 2-2 Xolos



Apertura 2013, Jornada 1: Tigres 1-0 América



Apertura 2014, Jornada 2: Tigres 4-2 León



Apertura 2015, Jornada 15: Tigres 2-2 Santos



Apertura 2016, Jornada 6: Tigres 4-2 Pachuca



Apertura 2017, Jornada 12: Tigres 1-0 Chivas



Clausura 2021, Jornada 1: Tigres 2-0 León



Apertura 2022, Jornada 4: Tigres 2-0 Atlas





En números

Estos son los datos estadísticos que arrojan estos duelos:



17 juegos jugados



11 ganados



4 empatados



2 perdidos



38 goles a favor



21 en contra



+17 es la diferencia de goles



73% de efectividad, que es el porcentaje de la división de puntos ganados entre puntos disputados