Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Cinccinati_FC_37a475d36b
Deportes

¿Tendrá revancha? Cincinnati ya fue eliminado por Tigres en Conca

Los felinos se verán las caras ante el FC Cincinnati de Estados Unidos, equipo al que eliminaron el año pasado en Octavos de Final

  • 10
  • Marzo
    2026

Este jueves continuará el camino de Tigres en la Concachampions y lo hará contra un rival al que ya conoce, por lo que tendrá sed de revancha para esta edición del torneo continental.

Los felinos se verán las caras ante el FC Cincinnati de Estados Unidos, equipo al que eliminaron el año pasado en Octavos de Final por un contundente marcador de 4-2.

Tal como en esta ocasión, el encuentro de Ida se jugará en el país vecino y terminó con un empate 1-1 que le dio esperanza a los norteamericanos de dar un golpe de autoridad contra uno de los siempre favoritos a ser campeón.

Sin embargo, en la Vuelta jugada en San Nicolás de los Garza, el cuadro regio se sirvió con la cuchara grande y le pegó 3-1 con goles de Ozziel Herrera, Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez.

Ese torneo fue bueno para los felinos, pues llegaron hasta Semifinales, donde cayeron a manos de Cruz Azul, que terminó coronándose por séptima vez en la Concacaf.

Cinccinati

¿Cómo va el Cincinnati en MLS?

El inicio de la competición no ha sido el mejor para los Naranja y Azul, porque marchan en el séptimo puesto de la Conferencia Este de la MLS, fruto de un solo triunfo y dos derrotas.

Aguas con ellos, Guido

Los jugadores de los que tendrán que cuidarse Guido Pizarro y compañía son el central Miles Robinson, seleccionado nacional de Estados Unidos y con buen juego aéreo.

El ecuatoriano Bryan Ramírez, quien es el jugador más desequilibrante del equipo desde la salida de Luca Orellano, quien ahora juega para el Monterrey. También deberán tener bien cubierto a Kévin Denkey, delantero estrella del equipo y quien seguramente sea un dolor de cabeza para los centrales regios.

Pero el jugador más importante del equipo es el brasileño Evander, mediocampista ofensivo que maneja los hilos al frente de su equipo. Además, hay que recalcar que ya le marcó gol a los felinos en su choque anterior.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Nico_Ibanez_Cruz_Azul_5d838453ac
Cruz Azul 'arrolla' a Monterrey con Santiago Mele como villano
Luis_Malagon_869e5688fc
Malagón salió lesionado del talón. ¿Se pierde el Mundial?
suman_empresas_para_ponte_nuevo_ponte_mundial_b70246c67e
Integran 10 empresas más a programa 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'
publicidad

Últimas Noticias

UAN_Leer_5dd938d897
Tendrá presencia CONARTE en la feria de UANLeer
firma_contrato_colaboracion_17_f9c986f03c
UANL y Fundación México Monterrey salvarán legado de las mujeres
Capirotada_a64b951ef2
Capirotada: el dulce y tradicional sabor de la Cuaresma
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
Recarpetep_pavimento_84c7f66641
Anuncian cierres nocturnos en calle Guadalupe por pavimentación
publicidad
×