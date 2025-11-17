Cerrar X
Lozano es baja del Tri por lesión previo al duelo con Paraguay

La Selección Mexicana sufrió una baja sensible, luego de confirmarse que Hirving 'Chucky' Lozano no podrá participar debido a una lesión muscular.

La Selección Mexicana sufrió una baja sensible de cara al partido de este martes 18 de noviembre ante Paraguay, luego de confirmarse que Hirving “Chucky” Lozano no podrá participar debido a una lesión muscular.

A través de un comunicado oficial, el Tri informó que el atacante presentó una sobrecarga en los músculos semimembranoso y semitendinoso del muslo izquierdo, lo que obliga al jugador a detener su actividad para evitar una lesión mayor.

La molestia surgió tras el duelo contra Uruguay, donde Lozano abandonó el campo antes del descanso.

“Después de abandonar el campo en el partido vs Uruguay, el jugador Hirving Lozano fue sometido a estudios… resultando en una sobrecarga muscular que limitará su participación ante Paraguay”, explicó la Selección en redes sociales.

La ausencia del extremo obliga al cuerpo técnico, encabezado por Javier Aguirre, a realizar ajustes en la ofensiva. Entre las opciones para ocupar su lugar aparecen Gilberto Mora, quien entró en su sustitución ante Uruguay, y Roberto Alvarado, dependiendo del planteamiento táctico.


