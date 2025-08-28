Cerrar X
Deportes

Hirving Lozano vuelve al Tri tras 17 meses de ausencia

El 'Chucky' regresó a una convocatoria de la selección mexicana desde marzo de 2024 para los amistosos contra Japón y Corea que se jugarán en EUA

  • 28
  • Agosto
    2025

Después de hacer su última aparición con la selección mexicana en la Final de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se disputó en marzo de 2024, Hirving Lozano regresó a una convocatoria con el Tri para enfrentar a Japón y Corea en partidos amistosos.

Este es un regreso sorpresivo, pues el "Chuky" registraba 17 meses fuera de una convocatoria, pero que muchos esperaban desde que Javier Aguirre asumió el cargo de la selección mexicana por tercera vez, pues este insistió en que ningún jugador tenía las "puertas cerradas" y aparentemente no mentía.

El jugador del San Diego FC no jugaba un partido con la selección nacional desde la final de Liga de Naciones del año pasado, cuando México perdió y el ariete criticó abiertamente el planteamiento táctico del entonces entrenador Jaime Lozano.

Después de esa estrepitosa derrota por marcador de 2-0 contra Estados Unidos, el "Vasco" asumió el mando de la selección en agosto de 2024, con quien ya ganó la Liga de Naciones 2025 y después conquistó la Copa Oro.

El “Vasco” comentó que Lozano sería bien recibido y que lo dejó fuera de Copa Oro porque el delantero sufrió una lesión.

México se medirá a Japón el próximo sábado en Oakland, California, y después se citará con los coreanos el 9 de septiembre, en Nashville.

Además de Hirving Lozano, la convocatoria también incluye el regreso del lateral Rodrigo Huescas, del Copenhague, quien se perdió la Copa Oro por un problema legal en Bélgica por manejar a exceso de velocidad.

En la lista también destacan los nombres de Carlos Moreno, quien no había sido parte de la rotación de arqueros en la que están Luis Malagón, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa, quien no tiene equipo todavía.

Además, fue llamado el central Juan José Sánchez Purate, de Tigres, quien esta semana fue llamado para participar en un miniciclo en el Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México.

 


