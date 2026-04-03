A 69 días del Mundial, 'Chucky' Lozano entrena solo y sin equipo

El panorama de Hirving Lozano rumbo al Mundial 2026 se ha complicado de forma considerable.

A poco más de dos meses del torneo, el atacante mexicano se encuentra sin actividad oficial y entrenando en solitario, lejos del protagonismo que alguna vez tuvo.

Actualmente, Lozano no forma parte activa del primer equipo del San Diego FC, situación que ha encendido las alarmas sobre su futuro inmediato.

El extremo, surgido del Club Pachuca, pasó de ser una de las apuestas del club a un jugador relegado, con una relación deteriorada dentro de la institución.

Incluso, su situación ha sido descrita como la de un futbolista prácticamente apartado del grupo.

Entrena solo y sin uniforme oficial

A través de redes sociales, el jugador mostró que continúa con su preparación física, aunque lo hace de manera individual, sin la compañía de cuerpo técnico ni compañeros.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que no utilizó la indumentaria oficial del equipo durante sus entrenamientos, lo que reforzó la percepción de distanciamiento con el plantel.

Advertencia desde la Selección Mexicana

Por su parte, el técnico nacional, Javier Aguirre, ya había advertido desde inicios de 2026 la importancia de que los jugadores llegaran con ritmo competitivo.

“Hablé con él… tengo más argumentos si están jugando”, expresó el estratega, dejando claro que la falta de minutos podría pesar en la decisión final.

Aguirre también señaló que la continuidad de Lozano dependía de sus propias decisiones y del contexto que eligiera para mantenerse activo.

Mundial cada vez más lejos

Con el reloj en contra y sin participación en partidos oficiales, las posibilidades de que Lozano sea considerado para la lista final del Mundial 2026 se reducen notablemente.

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