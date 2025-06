Manchester City arrasa al Al Ain y asegura su pase a Octavos

El juvenil atacante argentino Claudio Echeverri gritó su primer gol como jugador del Manchester City, haciéndolo con un magistral tiro libre en la paliza 6-0 que el equipo de la Liga Premier le propinó a Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos en el Mundial de Clubes.

La victoria del City en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta certificó su clasificación a los octavos de final, así como la de Juventus. Los dos conjuntos europeos tienen el puntaje perfecto de seis, con el equipo de la Serie A de Italia al frente por tener más goles anotados. A primera hora, en Washington, la Vecchia Signora despachó 4-1 al Wydad de Marruecos.

Falta por resolver el orden de posiciones de la llave y eso se definirá con un duelo entre ambos el jueves en Orlando.

En una noche plácida para el equipo dirigido por Pep Guardiola, la anotación de Echeverri puso el 2-0 a los 27 minutos.

🎥 THE ECHEVERRI GOLAZOOOOO — FROM ALL ANGLES! Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIAIN pic.twitter.com/3v4w658Dif

Procedente del club argentino River Plate, el atacante de 19 años se incorporó al City en febrero y este fue su primer partido como titular. El “Diablito” ejecutó el tiro libre con un derechazo sobre la barrera, dejando congelado sobre una rodilla al arquero Khalid Eisa.

Ilkay Gündogan firmó un doblete y Erling Haaland convirtió de penal para el City, que llegó a este ampliado Mundial de Clubes con la ambición de rescatar algo en una temporada en la que fue destronado como campeón de la Liga Premier tras encadenar cuatro títulos seguidos, se despidió en la ronda de playoffs de la Liga de Campeones y naufragó en las dos copas domésticas.

Oscar Bobb y Rayan Cherki también inflaron las redes para el City.

🔥 Nunes with the sauce!



Silky move through traffic, but the shot drifts just wide.



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIAIN pic.twitter.com/UBAg5Wjvq2