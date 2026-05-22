Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City tras 10 años

Pep Guardiola confirmó este viernes que dejará al Manchester City al finalizar la temporada, cerrando una de las etapas más exitosas en la historia reciente del futbol europeo.

El entrenador español dirigirá su último encuentro este domingo frente al Aston Villa en la Premier League, poniendo fin a un ciclo de diez años en el que revolucionó al club inglés y acumuló una colección histórica de títulos.

“No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento”, declaró Guardiola. “Nada es eterno. Eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos y el amor que tengo por mi Manchester City”, añadió el técnico español.

Una era irrepetible en Inglaterra

Desde su llegada en el verano de 2016, Guardiola convirtió al City en el gran dominador del futbol inglés y en una referencia mundial por su estilo de juego.

Bajo su dirección, el club conquistó seis títulos de la Premier League y levantó por primera vez la UEFA Champions League en 2023.

En total, el técnico catalán se despedirá con 20 trofeos oficiales y un registro de 593 partidos dirigidos.

Entre sus conquistas destacan seis Premier League, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

La presente temporada también cerrará con éxito para el club, luego de conseguir un doblete nacional con la Copa de la Liga y la FA Cup.

"Qué momentos hemos pasado juntos" 🩵 pic.twitter.com/nQ7yD0tPDr — Manchester City (@ManCityES) May 22, 2026

Guardiola transformó el futbol inglés

Más allá de los títulos, Guardiola deja un legado futbolístico que marcó una época en Inglaterra.

El entrenador de Santpedor implantó un estilo basado en la posesión, la presión alta y la salida elaborada desde el fondo, modelo que fue replicado por numerosos equipos en distintas categorías del futbol inglés.

Su impacto convirtió al City en uno de los clubes más influyentes del mundo y consolidó al español como uno de los entrenadores más importantes en la historia del deporte.

Antes de su etapa en Manchester, Guardiola ya había triunfado con FC Barcelona y Bayern Múnich, alcanzando un total de 35 títulos como entrenador.

Enzo Maresca apunta como sucesor

Tras confirmarse la salida de Guardiola, el nombre que toma fuerza para ocupar el banquillo del City es el de Enzo Maresca.

El técnico italiano ya trabajó junto al español como asistente y también formó parte de la estructura de fuerzas básicas del club.

La salida de Guardiola había comenzado a tomar forma desde meses atrás, especialmente tras la marcha de figuras cercanas como el preparador físico Lorenzo Buenaventura y el exdirector deportivo Txiki Begiristain.

Aunque todavía no existe claridad sobre el próximo destino de Guardiola, el técnico ha manifestado en diversas ocasiones su interés por dirigir una selección nacional.

Comentarios