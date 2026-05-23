Bruno Fernandes, el mejor jugador de la Premier

El mediocampista portugués Bruno Fernandes fue nombrado jugador de la temporada de la Premier League luego de convertirse en la pieza clave del Manchester United durante la campaña 2025-2026.

El capitán de los “Red Devils” ayudó a su equipo a asegurar la clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League y destacó por su capacidad creativa, registrando 20 asistencias en la temporada.

Con esa cifra, Fernandes igualó el récord histórico de más asistencias en una sola campaña de la Premier League, marca que pertenecía a Thierry Henry desde la temporada 2002-2003 y que posteriormente alcanzó Kevin De Bruyne en 2019-2020.

A un paso de romper el récord

El portugués alcanzó las 20 asistencias el pasado fin de semana y todavía tendrá la oportunidad de imponer una nueva marca cuando el Manchester United visite al Brighton & Hove Albion en el último partido de la campaña.

Además del reconocimiento como mejor jugador de la Premier League, Fernandes también fue elegido recientemente como futbolista del año por la Asociación de Periodistas de Futbol de Inglaterra.

Aunque el Manchester United finalizó en la tercera posición de la tabla, por detrás del Arsenal y el Manchester City, Fernandes cargó con gran parte de la responsabilidad ofensiva del equipo.

El mediocampista destacó tanto en jugadas abiertas como a balón parado, consolidándose como el motor creativo del conjunto inglés y acumulando múltiples reconocimientos individuales a lo largo de la temporada.

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