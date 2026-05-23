Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HJ_Ao_DMX_Wg_AAKY_I_dae87bb2a3
Deportes

Bruno Fernandes, el mejor jugador de la Premier

Bruno Fernandes fue elegido jugador de la temporada en la Premier League tras liderar al Manchester United con 20 asistencias e igualar un récord histórico

  • 23
  • Mayo
    2026

El mediocampista portugués Bruno Fernandes fue nombrado jugador de la temporada de la Premier League luego de convertirse en la pieza clave del Manchester United durante la campaña 2025-2026.

El capitán de los “Red Devils” ayudó a su equipo a asegurar la clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League y destacó por su capacidad creativa, registrando 20 asistencias en la temporada.

Con esa cifra, Fernandes igualó el récord histórico de más asistencias en una sola campaña de la Premier League, marca que pertenecía a Thierry Henry desde la temporada 2002-2003 y que posteriormente alcanzó Kevin De Bruyne en 2019-2020.

A un paso de romper el récord

El portugués alcanzó las 20 asistencias el pasado fin de semana y todavía tendrá la oportunidad de imponer una nueva marca cuando el Manchester United visite al Brighton & Hove Albion en el último partido de la campaña.

Además del reconocimiento como mejor jugador de la Premier League, Fernandes también fue elegido recientemente como futbolista del año por la Asociación de Periodistas de Futbol de Inglaterra.

Aunque el Manchester United finalizó en la tercera posición de la tabla, por detrás del Arsenal y el Manchester City, Fernandes cargó con gran parte de la responsabilidad ofensiva del equipo.

El mediocampista destacó tanto en jugadas abiertas como a balón parado, consolidándose como el motor creativo del conjunto inglés y acumulando múltiples reconocimientos individuales a lo largo de la temporada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

jalisco_300_oros_olimpiada_conade_d7dfab9694
Alcanza Jalisco 300 oros y domina Olimpiada Nacional CONADE 2026
guardiola_dejaria_manchester_city_tras_temporada_segun_reportes_4b56b7ba01
Guardiola dejaría Manchester City tras temporada, según reportes
el_horizonte_info7_mx_74_1287b9acec
Sufre Países Bajos otra baja rumbo al Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

perfil_acuerdo_eua_iran_3382eeb191
EUA e Irán trabajan en acuerdo de paz; incluye tregua de 60 días
sol_calor_1a13e2eddd
Temperaturas extremas en México ya cobraron 22 vidas
AP_26143137824958_09d1abbfb0
Buscan sobrevivientes tras la explosión en mina de carbón china
publicidad

Más Vistas

nl_megaobra_los_tubos_san_pedro_d68c8dd7f5
Prometen 93% menos tráfico con Distribuidor La Alianza
Whats_App_Image_2026_05_21_at_8_04_02_PM_76d16e78d8
Ahora el 'Gigante de Acero' será escenario a nivel global
EH_DOS_FOTOS_3b54aa9cc7
Reaparece Omar Chávez en redes tras recuperar su libertad
publicidad
×