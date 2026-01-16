Avanza Manchester City para fichar Marc Guéhi, central del Palace

El Manchester City se encuentra cerca de concretar el fichaje del defensor inglés Marc Guéhi, actual jugador del Crystal Palace, de acuerdo con declaraciones del entrenador Oliver Glasner. El anuncio se dio el viernes, en un contexto marcado también por la confirmación de que el estratega austriaco dejará su cargo al final de la temporada.

Guéhi, internacional con Inglaterra y de 25 años, estuvo cerca de salir del Palace durante el mercado de verano pasado, cuando un posible traspaso al Liverpool se cayó en el último día de negociaciones. Desde entonces, su salida al cierre de la campaña era considerada un escenario probable, debido a que se encuentra en el último año de su contrato.

¿Qué dijo Crystal Palace sobre el fichaje de Marc Guéhi?

Antes del partido de liga ante Sunderland, Glasner confirmó que el acuerdo con el Manchester City se encuentra avanzado. Señaló que, cuando un jugador busca dar el siguiente paso en su carrera, las negociaciones suelen resolverse.

El técnico explicó que Guéhi no será considerado para el encuentro del sábado, una decisión relacionada directamente con la inminencia de su salida. Crystal Palace optó por negociar ahora su traspaso para evitar perderlo como agente libre al finalizar la temporada.

El interés de Pep Guardiola y el plan del Manchester City

El entrenador del City, Pep Guardiola, declinó hacer comentarios públicos sobre la operación. No obstante, el club busca reforzar su línea defensiva de cara a la lucha por los títulos de la Liga Premier y la Liga de Campeones.

En el reciente mercado de invierno, el Manchester City incorporó al atacante Antoine Semenyo, lo que confirma la intención del club de ajustar su plantel para mantener competitividad en todas las competencias.

El paso de Marc Guéhi por Crystal Palace

Glasner destacó que el defensor mantuvo un compromiso constante con el equipo pese a los rumores de salida. Señaló que durante el verano y el resto del año deportivo, Guéhi continuó participando con normalidad y cumpliendo con sus responsabilidades.

El entrenador expresó que el club hubiera preferido conservarlo, pero reconoció que el traspaso responde a una decisión estratégica tanto del jugador como de la institución.

Oliver Glasner cierra ciclo con el Crystal Palace

Además del tema Guéhi, Glasner confirmó que no renovará su contrato con el Crystal Palace, el cual expira al término de la temporada. Reveló que esta decisión fue comunicada desde el mes de octubre, tras una reunión con el copropietario del club, Steve Parish.

El anuncio incrementó las versiones que lo colocan como posible candidato al banquillo del Manchester United, equipo que recientemente destituyó a Ruben Amorim y nombró a Michael Carrick como técnico interino hasta el cierre de la campaña.

El interés del United se relaciona con el historial de Glasner, quien logró títulos con el Eintracht Frankfurt y posteriormente con el Crystal Palace, además de su experiencia en la máxima categoría del futbol inglés.

