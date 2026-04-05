Bernardo Silva dejará al Manchester City tras una etapa histórica

El futuro de Bernardo Silva comienza a definirse fuera del Manchester City. A meses de finalizar su contrato, el mediocampista portugués se perfila para cerrar su etapa en el club inglés, lo que ya ha activado el interés de varios equipos en el futbol europeo e incluso fuera del continente.

Un ciclo que llega a su fin en el City

Desde el entorno del club se ha confirmado que el jugador no renovará su contrato, el cual concluye en junio de 2026, por lo que su salida se daría como agente libre tras casi nueve temporadas en la institución.

La decisión no responde a un conflicto, sino a un cierre natural de ciclo tanto para el futbolista como para el propio proyecto deportivo del Manchester City.

Pieza clave en la era más dominante del club

Desde su llegada en 2017 procedente del Mónaco, Bernardo Silva se convirtió en uno de los jugadores más importantes dentro del esquema de Pep Guardiola.

Su versatilidad le permitió desempeñarse como mediocampista, extremo y generador de juego, siendo un elemento constante en los momentos clave del equipo.

En números, su paso por el club refleja su impacto: más de 440 partidos disputados y alrededor de 75 goles, además de una cifra cercana a las 80 asistencias, de acuerdo con registros especializados como Transfermarkt.

Un legado construido con títulos

Durante su estancia en el Manchester City, el portugués fue parte fundamental de una de las etapas más exitosas del club.

Seis títulos de Premier League

Una UEFA Champions League

Dos FA Cup

Un mundial de clubes

Tres Comunnity shields

Cinco EFL Cup

Su aporte fue determinante en el histórico triplete de 2023, consolidando su lugar como uno de los referentes del equipo.

Barcelona toma ventaja en la carrera por ficharlo

Ante su inminente salida, distintos clubes han comenzado a posicionarse como posibles destinos del mediocampista portugués.

El FC Barcelona aparece como el principal candidato, ya que desde hace varias temporadas ha mostrado interés en el jugador, y ahora tendría la oportunidad de ficharlo sin costo de transferencia.

Reportes de medios internacionales señalan que el club catalán considera a Bernardo Silva como una pieza ideal para reforzar su mediocampo.

Otras opciones en Europa y fuera del continente

Además del Barcelona, otros equipos también han sido vinculados con el futbolista.

Entre ellos destaca el Benfica, club donde se formó, y que podría representar un regreso con carga emocional en la recta final de su carrera.

Asimismo, equipos como la Juventus han sido mencionados como posibles interesados en sumarlo a su plantilla.

Fuera de Europa, clubes de Arabia Saudita también han aparecido en el radar, ofreciendo un escenario económico atractivo para el jugador.

Un movimiento que marcará el mercado

La salida de Bernardo Silva no solo representa el fin de una etapa en el Manchester City, sino que también se perfila como uno de los movimientos más relevantes del próximo mercado de transferencias.

Su experiencia, calidad técnica y condición de agente libre lo convierten en una de las piezas más atractivas para varios clubes.

Mientras se acerca el cierre de la temporada, el futuro del portugués comienza a tomar forma, en lo que será uno de los cambios más significativos dentro del futbol europeo reciente.

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