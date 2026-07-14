El guardameta de 35 años llega como agente libre tras finalizar su vínculo con Leeds United, donde fue titular la campaña pasada

Inicio / Deportes / Manchester United ficha al portero galés Karl Darlow hasta 2028

Manchester United confirmó este martes la contratación del guardameta galés Karl Darlow, quien firmó un contrato hasta junio de 2028 con opción de extender el vínculo por un año más.

El arquero de 35 años llega como agente libre después de concluir su etapa con el Leeds United, equipo en el que fue titular durante la temporada anterior y donde mantuvo regularidad bajo los tres postes.

Tras hacerse oficial su llegada al club de Old Trafford, Darlow expresó su entusiasmo por integrarse a una de las instituciones más importantes del futbol inglés.

El internacional galés aseguró sentirse orgulloso por la oportunidad y destacó el nivel de exigencia que existe dentro del plantel.

"Estoy extremadamente orgulloso de fichar por Manchester United. Me incorporo a un excelente grupo de porteros y tengo muchas ganas de que todos nos exijamos mutuamente para mantener los estándares más altos que este club demanda", señaló.

El guardameta también destacó el momento que vive la institución y aseguró que está listo para aportar desde cualquier rol que le corresponda dentro del equipo.

La llegada de Darlow incrementa las opciones para el cuerpo técnico en una posición que estuvo bajo la lupa durante los últimos meses.

El portero titular del Manchester United la campaña pasada fue el belga Senne Lammens, quien asumió la responsabilidad tras la lesión de Thibaut Courtois.

Lammens fue protagonista recientemente en la eliminación de Bélgica de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de cometer un error decisivo durante el encuentro de Cuartos de Final frente a España.

Con la incorporación del experimentado guardameta galés, el club busca elevar la competencia interna y fortalecer una zona considerada estratégica para sus aspiraciones deportivas.

El club destaca su liderazgo

Desde la directiva del Manchester United también celebraron la llegada del arquero.

Jason Wilcox, uno de los responsables deportivos del club, destacó la trayectoria de Darlow y aseguró que su perfil encaja con las necesidades actuales de la plantilla.

"Karl ha demostrado su capacidad para rendir al más alto nivel; su ética de trabajo y su personalidad decidida lo convierten en una incorporación realmente sólida para nuestra plantilla", afirmó.

El dirigente añadió que el club valora especialmente la experiencia que aportará al grupo de porteros y al vestidor.

Un veterano con recorrido en el futbol inglés

A sus 35 años, Karl Darlow suma una larga trayectoria dentro del futbol británico y llega a Old Trafford después de acumular experiencia en distintos clubes y competiciones.

Su fichaje no está pensado únicamente para reforzar la plantilla en el corto plazo, sino también para aportar liderazgo y conocimiento a un grupo que busca recuperar protagonismo en Inglaterra y Europa.