Con este triunfo, la selección francesa aseguró su clasificación a los dieciseisavos y confirma su poder ofensivo en el torneo.

Inicio / Deportes / Mbappé lidera triunfo de Francia 3-0 sobre Irak

Francia firmó una victoria contundente por 3-0 sobre Irak en el Estadio de Filadelfia, en actividad de la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026, resultado con el que aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del certamen.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps dominó desde el arranque la posesión del balón y el ritmo del encuentro, aunque en los primeros minutos le costó generar peligro real ante el orden defensivo iraquí.

Mbappé abre el marcador y marca el rumbo

La resistencia de Irak duró poco. Al minuto 15, Kylian Mbappé aprovechó una oportunidad dentro del área, definió de zurda y puso el 1-0. Con ese tanto, el atacante alcanzó los 15 goles en la historia de la Copa del Mundo.

Antes de la pausa de hidratación, Francia ya era amplio dominador del partido, aunque sin ampliar la ventaja en el marcador.

La lluvia y la pausa no frenaron a Francia

Posteriormente, el inicio del segundo tiempo se retrasó por una tormenta eléctrica, lo que obligó a detener el partido durante aproximadamente dos horas antes de su reanudación.

Una vez reanudado el juego, Francia sentenció el encuentro en el complemento.

Doble de Mbappé y cierre de Dembélé

Al minuto 53, un error en la salida de Irak fue aprovechado por Ousmane Dembélé, quien asistió a Mbappé para el 2-0 y su doblete personal, alcanzando así 16 anotaciones mundialistas.

Irak perdió orden tras el segundo gol y Francia aprovechó los espacios. Al 66’, Dembélé definió mano a mano para marcar el 3-0 definitivo.

Reacción tardía de Irak

Irak intentó reaccionar al 75’, cuando Ali Al-Hamadi generó una jugada dentro del área, pero su remate salió desviado ante la portería defendida por Mike Maignan.

Con este triunfo, Francia avanza con paso firme en el grupo y confirma su poder ofensivo en el torneo.