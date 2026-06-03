Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

A unos días de disputar lo que apunta a ser su última Copa Mundial de la FIFA, Lionel Messi sumó otro reconocimiento histórico a su carrera.

El futbolista argentino fue distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los galardones más importantes de España y del ámbito deportivo internacional.

La decisión fue anunciada por el jurado de la Fundación Princesa de Asturias, que destacó tanto los logros deportivos del capitán de la Selección Argentina como su impacto social fuera de las canchas.

“El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”, señala el acta oficial.

Con 39 años y una trayectoria que abarca más de dos décadas en la élite, Messi llega a este reconocimiento como el futbolista más laureado de la historia, con 47 títulos oficiales entre clubes y selección.

El rosarino construyó una carrera legendaria en el FC Barcelona, donde conquistó 35 trofeos, incluidos cuatro títulos de la UEFA Champions League y 10 campeonatos de LaLiga. Posteriormente militó en el Paris Saint-Germain y actualmente juega en el Inter Miami de la MLS.

Con Argentina también alcanzó la cima al conquistar la Copa Mundial de Qatar 2022, además de dos títulos de Copa América y una medalla de oro olímpica en Beijing 2008.

El jurado subrayó además que Messi “se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”.

Más allá de los títulos

La distinción también reconoce el trabajo social que el futbolista realiza a través de la Fundación Leo Messi y su labor como embajador de UNICEF desde 2010.

La Fundación Princesa de Asturias resaltó que el argentino se ha convertido en un referente global no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su contribución a proyectos enfocados en la educación y la salud de niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad.

Messi toma así el relevo de la extenista estadounidense Serena Williams, quien obtuvo el premio en 2025.

Entrega será en octubre

La candidatura del argentino fue presentada por David González Alonso, presidente del Club Vetusta Universidad de Oviedo Triatlón, y fue elegida entre 27 aspirantes de 12 nacionalidades.

La ceremonia de entrega se realizará el próximo 23 de octubre de 2026 en Oviedo, España, en un acto encabezado por los Reyes de España, acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

Cabe señalar que el Premio Princesa de Asturias incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50,000 euros.

Con este reconocimiento, Messi añade una nueva distinción a un palmarés que ya incluye ocho Balones de Oro, tres premios The Best de la FIFA, seis Botas de Oro y dos Premios Laureus.

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