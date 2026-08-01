Columbus reaccionó a los 34 minutos, cuando Casemiro intentó cortar una jugada ofensiva y terminó desviando el balón hacia su propia portería para el 1-1

Inicio / Deportes / Messi vuelve con Inter Miami en empate ante Columbus

Lionel Messi regresó a la actividad con el Inter Miami después de su participación en la Copa del Mundo de 2026, pero su reaparición quedó marcada por el empate 2-2 frente al Columbus Crew, que rescató un punto con un gol en los minutos finales.

El argentino comenzó el encuentro entre los suplentes e ingresó al minuto 53. Aunque generó peligro y tuvo oportunidades para sentenciar el partido, no consiguió superar al guardameta visitante.

La igualdad terminó con la racha de seis victorias consecutivas de Inter Miami, aunque el conjunto de Florida extendió a siete encuentros su paso invicto dentro de la MLS.

Suárez mantiene su racha goleadora

El inicio del encuentro se retrasó aproximadamente 40 minutos debido a las condiciones meteorológicas adversas, pero una vez que comenzó la actividad, Inter Miami tomó rápidamente el control del marcador.

Luis Suárez abrió la cuenta a los 16 minutos con una definición desde fuera del área que superó por arriba al portero de Columbus. El delantero uruguayo llegó así a siete anotaciones durante sus últimos cuatro partidos de temporada regular.

El gol también permitió que Suárez se convirtiera en el quinto jugador en la historia de la MLS en registrar al menos 10 goles y cinco asistencias durante cada una de sus primeras tres temporadas en la competencia.

Columbus reaccionó a los 34 minutos, cuando Casemiro intentó cortar una jugada ofensiva y terminó desviando el balón hacia su propia portería para el 1-1.

Inter Miami recuperó la ventaja durante el tiempo agregado de la primera mitad. Noah Allen apareció dentro del área y conectó un cabezazo para colocar el 2-1 antes del descanso.

Messi reaparece y queda cerca del gol

Messi ingresó al minuto 53 en sustitución de Daniel Pinter y recibió inmediatamente el gafete de capitán. Su aparición representó su primer partido con Inter Miami después de conducir a Argentina hasta su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo.

El delantero argentino comenzó a intervenir en las acciones ofensivas y encontró espacios durante el tramo final, cuando Columbus adelantó sus líneas en busca de la igualdad.

Messi dispuso de varias oportunidades para ampliar la ventaja, incluida una llegada de cabeza cerca del final. Sin embargo, el guardameta alcanzó a desviar ligeramente el balón y evitó la anotación que habría asegurado el triunfo de Miami.

Brais Méndez amarga el regreso de Messi

Cuando el equipo local parecía encaminado a sumar su séptima victoria consecutiva, Brais Méndez apareció en su debut dentro de la MLS para rescatar al Columbus Crew.

El mediocampista español ejecutó un tiro libre con efecto desde el costado derecho a los 84 minutos. El balón atravesó el área sin ser tocado, golpeó uno de los postes y terminó en la red para establecer el 2-2 definitivo.

Inter Miami intentó recuperar la ventaja durante los minutos restantes, pero no encontró el tercer gol y tuvo que conformarse con un punto que lo mantiene dentro de la pelea por los primeros lugares de la Conferencia Este.

El conjunto de Florida llegó a 38 unidades y ahora cambiará de competencia para enfrentar al Atlético de San Luis el próximo miércoles 5 de agosto, en un partido correspondiente a la Leagues Cup.