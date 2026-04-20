Messi, jugador de la jornada en la MLS tras doblete decisivo

El delantero argentino Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de la jornada 8 de la Major League Soccer tras anotar un doblete en la victoria del Inter Miami CF por 2-3 frente al Colorado Rapids.

El argentino abrió el marcador desde el punto de penalti y selló el triunfo con un gol en el minuto 79, tras un potente disparo a la escuadra que definió el partido.

Con esta distinción, Messi suma ya 14 premios al mejor jugador de la jornada en la MLS, siendo la segunda ocasión en la presente temporada en la que recibe el galardón.

La liga destacó su impacto inmediato en el encuentro, especialmente por su capacidad para decidir en momentos clave.

Récord y comparación histórica

El récord absoluto de reconocimientos semanales en la MLS lo mantiene el exjugador estadounidense Landon Donovan, con 19 distinciones a lo largo de su carrera.

Impacto desde su llegada

Desde su incorporación en 2023, Messi ha transformado al Inter Miami, con títulos consecutivos que incluyen la Leagues Cup, el Supporters’ Shield y la MLS Cup.

En lo que va de la temporada, el argentino suma siete goles y busca conquistar su tercer premio MVP consecutivo.

Situación del Inter Miami

El equipo dirigido actualmente por Guillermo Hoyos ocupa la segunda posición en la Conferencia Este con 15 puntos, en una temporada marcada por altibajos y su reciente eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf.

A pesar del inicio irregular, el Inter Miami se mantiene como uno de los equipos protagonistas del torneo gracias al rendimiento de su máxima figura.

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