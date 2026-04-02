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Messi entrena por primera vez en el nuevo estadio del Inter Miami

El Inter Miami realizó su primer entrenamiento en su nuevo estadio, encabezado por Lionel Messi. El recinto será inaugurado este sábado

  • 02
  • Abril
    2026

El Inter Miami CF realizó su primer entrenamiento en el Nu Stadium, su nuevo estadio permanente, a solo días de su inauguración oficial.

Encabezados por Lionel Messi, los jugadores saltaron al campo ante la mirada de decenas de aficionados que se dieron cita para presenciar este momento simbólico para la franquicia.

Cuenta regresiva para la inauguración

El debut oficial del inmueble será este sábado, cuando el equipo reciba al Austin FC en actividad de la Major League Soccer.

Aunque el estadio ya está listo para albergar partidos, los trabajos en el exterior continúan, ya que el complejo contempla un desarrollo integral con parque público, áreas comerciales, hoteles y oficinas.

Un estadio más grande y moderno

El Nu Stadium tendrá capacidad para 26 mil 700 espectadores, superando por alrededor de 5 mil asientos al Chase Stadium, donde el equipo jugó de manera provisional en Fort Lauderdale.

La construcción del nuevo recinto tomó cerca de tres años y representa una de las inversiones más importantes en la historia del club.

A pesar del cambio, el equipo mantendrá sus entrenamientos habituales en sus instalaciones anteriores.

Más que futbol: conciertos y eventos

Además de convertirse en la nueva casa del Inter Miami, el estadio está diseñado para albergar eventos masivos, lo que permitirá al club diversificar sus ingresos.

El primer espectáculo confirmado será el del cantante Carín León, quien se presentará el próximo 28 de junio como parte de su gira “De Sonora, para el mundo”.

Lee la nota completa: Estrenará Carín León el estadio del Inter Miami con un concierto

La apertura del Nu Stadium marca el inicio de una nueva etapa para el Inter Miami, que busca consolidarse no solo en lo deportivo, sino también como un referente de entretenimiento en el sur de Florida.


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