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México 'acelera' envíos de autos; exportaciones crecen 1.4%

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los vehículos mexicanos al concentrar el 75.9% de las exportaciones en el semestre

Por Bianca Cortés | 07 Julio 2026

Las exportaciones de vehículos ligeros fabricados en México lograron un crecimiento de 1.4% durante el primer semestre de 2026, pese a la caída registrada en junio, lo que permitió al sector mantener un avance en el acumulado del año, de acuerdo con datos del Inegi.

“De enero a junio se exportaron 1.68 millones de unidades, cifra 1.38% superior a la del mismo periodo de 2025, cuando además el sector venía de una contracción de 2.83%”, destacó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Sin embargo, la especialista señaló que el desempeño aún se ubica por debajo del observado en los primeros semestres de 2023 y 2024, cuando las exportaciones crecieron 10.77% y 10.21%, respectivamente.

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En contraste, durante junio se enviaron al extranjero 301,009 vehículos, una caída anual de 9.2%, la mayor desde diciembre de 2025.

Siller indicó que, “excluyendo el desplome provocado por la pandemia en 2020, no se registraba un retroceso para un mes de junio desde 2013”.

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Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los vehículos mexicanos 

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los vehículos mexicanos al concentrar el 75.9% de las exportaciones en el semestre, mientras que Canadá representó alrededor de 12.5% del total.

En materia de producción, el Inegi informó que en junio se ensamblaron 354,221 vehículos ligeros, 1.89% menos que un año antes.

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Con ello, la fabricación acumuló un descenso de 0.42% en el primer semestre, con un total de 1.99 millones de unidades.
Siller explicó que General Motors, Nissan, Chrysler y Ford concentraron cerca del 60% de la producción de junio. 
Mientras General Motors y Chrysler registraron incrementos anuales, Nissan y Ford mantuvieron caídas en su nivel de fabricación.

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