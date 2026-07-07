México 'acelera' envíos de autos; exportaciones crecen 1.4%

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los vehículos mexicanos al concentrar el 75.9% de las exportaciones en el semestre

Las exportaciones de vehículos ligeros fabricados en México lograron un crecimiento de 1.4% durante el primer semestre de 2026, pese a la caída registrada en junio, lo que permitió al sector mantener un avance en el acumulado del año, de acuerdo con datos del Inegi.

“De enero a junio se exportaron 1.68 millones de unidades, cifra 1.38% superior a la del mismo periodo de 2025, cuando además el sector venía de una contracción de 2.83%”, destacó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Sin embargo, la especialista señaló que el desempeño aún se ubica por debajo del observado en los primeros semestres de 2023 y 2024, cuando las exportaciones crecieron 10.77% y 10.21%, respectivamente.

En contraste, durante junio se enviaron al extranjero 301,009 vehículos, una caída anual de 9.2%, la mayor desde diciembre de 2025.

Siller indicó que, “excluyendo el desplome provocado por la pandemia en 2020, no se registraba un retroceso para un mes de junio desde 2013”.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los vehículos mexicanos

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los vehículos mexicanos al concentrar el 75.9% de las exportaciones en el semestre, mientras que Canadá representó alrededor de 12.5% del total.

En materia de producción, el Inegi informó que en junio se ensamblaron 354,221 vehículos ligeros, 1.89% menos que un año antes.

Con ello, la fabricación acumuló un descenso de 0.42% en el primer semestre, con un total de 1.99 millones de unidades.

Siller explicó que General Motors, Nissan, Chrysler y Ford concentraron cerca del 60% de la producción de junio.

Mientras General Motors y Chrysler registraron incrementos anuales, Nissan y Ford mantuvieron caídas en su nivel de fabricación.