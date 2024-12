México Chess Talent apoyará a jóvenes ajedrecistas con becas

En 2025 -año que está a días de iniciar-, entre 50 y 100 jóvenes mexicanos jugadores de ajedrez recibirán apoyo a través del Proyecto México Chess Talent, que presentó en días pasados Tax Business.

Este nuevo concepto consistirá, además de ubicar a estas jóvenes promesas, en brindarles apoyo para viajes, viáticos, equipo, asesorías y apoyo financiero para cubrir inscripciones a torneos nacionales e internacionales.

En el minitorneo de exhibición del domingo pasado, que se llevó en un hotel de San Pedro, estuvieron invitados los maestros mexicanos José Martinez Alcántara y Juan Carlos Obregón, jugando al mismo tiempo en 10 partidas diferentes cada uno contra igual número de jugadores clasificados.

Obregón agradeció el surgimiento del proyecto y consideró que: “El ajedrez puede ser una poderosa influencia en un niño o un adolescente y pulir aspectos de su capacidad de concentración, de imaginación y de análisis que eventualmente lo harán una mejor persona; muy pocos deportes o actividades pueden lograr eso a mi manera de ver”.

“El ajedrez me ayudó de muchas maneras en mi juventud, y hoy que puedo, quiero devolver algo de lo que esta actividad -que me apasiona- me ha dado”, comentó Erik Castillo Magaña, fundador del Proyecto y CEO de Tax Business, luego de cortar el listón del evento inaugural del proyecto denominado ‘Conectando mentes poderosas’.

Víctor Aguilar, director de Chess Academy y uno de los evaluadores de talento para patrocinio del proyecto, señaló que: “No se va a becar jugadores porque sí, es decir, México Chess Talent no será un programa de asistencia económica o de asistencia social; se trata más bien de potencializar a quienes les haga falta un empujón para trascender en el ajedrez dentro y fuera de México”.

Para Castillo Magaña, el programa de apoyos podría alcanzar hasta 100 casos de jugadores en su primer año de operaciones, con una inversión estimada de $1 millón de pesos.

