Lanzan calendario de Leagues Cup; Tigres jugará en 'El Volcán'

La Leagues Cup 2026 arrancará el 4 de agosto con 36 clubes de Liga MX y MLS. Tigres jugará ante Vancouver Whitecaps en el Estadio Universitario el 11 de agosto

  05
  Marzo
    2026

La Leagues Cup 2026 marcará un momento histórico para el torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS, ya que por primera vez incluirá partidos en territorio mexicano.

Entre los equipos que fungirán como anfitriones destaca Tigres, que disputará uno de los encuentros en el Estadio Universitario.

El torneo se jugará del 4 de agosto al 6 de septiembre y contará con 36 equipos participantes, 18 de cada liga. La primera fase estará compuesta por 54 partidos exclusivamente entre clubes mexicanos y estadounidenses, lo que refuerza el carácter interligas de la competencia.

Además del trofeo, el certamen tendrá impacto directo en el panorama internacional, ya que los tres mejores equipos obtendrán boleto a la Concacaf Champions Cup 2027, con el campeón avanzando directamente a los Octavos de Final.

Tigres, uno de los clubes mexicanos con ventaja de localía

En esta edición, la organización decidió otorgar beneficios deportivos a los clubes mejor ubicados en el ranking del torneo. Por ello, Tigres será uno de los equipos que jugará como local en México, algo que no había ocurrido en las ediciones anteriores.

El conjunto felino recibirá a Vancouver Whitecaps el 11 de agosto en el Estadio Universitario, en un duelo que promete atraer gran expectativa entre los aficionados del norte del país.

leagues-cup-tigres-rayados.jpg

Además de Tigres, otros equipos mexicanos que tendrán partidos como anfitriones serán Toluca, que disputará dos encuentros en el estadio Nemesio Diez, y América, que también tendrá actividad en casa.

La primera fase del torneo arrancará el 4 de agosto con seis partidos inaugurales, varios de ellos enfrentamientos inéditos entre equipos de ambas ligas.

Uno de los encuentros más llamativos se disputará el 5 de agosto en Toluca, cuando el campeón del fútbol mexicano se enfrente al Seattle Sounders, vigente monarca de la Leagues Cup.

Otros duelos destacados incluyen el choque entre Los Angeles FC y Chivas, así como el enfrentamiento entre Inter Miami y Rayados de Monterrey, que reunirá a planteles con figuras internacionales.

leagues-cup-tigres-rayados.jpg

También destaca el partido entre Cruz Azul y New York City FC, programado dentro de la intensa agenda de los primeros días del torneo.

La fase inicial se extenderá durante nueve días de competencia y concluirá el 13 de agosto, cuando queden definidos los equipos que avanzarán a la siguiente ronda.

Camino hacia la Final

Una vez terminada la fase uno, los cuatro mejores clubes de cada liga avanzarán a los Cuartos de Final, programados entre el 25 y 27 de agosto.

clasifican-leagues-cup.jpg.png

Posteriormente se disputarán las Semifinales el 1 y 2 de septiembre, antes de que el torneo llegue a su desenlace el 6 de septiembre, fecha en la que se jugarán tanto la final como el partido por el tercer lugar.

Los tres primeros lugares del certamen asegurarán su lugar en la Concacaf Champions Cup 2027, una plataforma que abre la puerta a futuras competencias internacionales.


Comentarios

