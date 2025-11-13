MLS tendrá calendario de temporada verano-primavera en 2027

Este jueves los propietarios de los clubes de la MLS votaron para cambiar el calendario de la liga a uno donde la temporada inicie en verano y termine en la primavera, con el objetivo de alinearlo más a la mayoría de las ligas del mundo.

Esta decisión, además de tener un calendario parecido al de las ligas del mundo, también busca colocar a la MLS en una posición más competitiva para el traspaso de jugadores, al tiempo de alinear a los futbolistas para jugar con sus selecciones en el verano.

La votación tuvo lugar en la reunión de la Junta de Gobernadores en Palm Beach, Florida.

Con este nuevo calendario, la liga comenzará a mediados o finales de julio de 2027, mientras que el último día de temporada regular será en abril de 2028.

Los playoffs y el campeonato se llevarán a cabo en mayo.

Además, con este nuevo calendario, la MLS tendrá un descanso prolongado durante el invierno, con apenas unos cuantos partidos a principios de diciembre y ninguno en enero antes de reanudarse a principios o mediados de febrero.

La liga está trabajando con el Sindicato de Jugadores para finalizar la transición.

'Una de las decisiones más importantes de la liga': Don Garber

El comisionado de la MLS, Don Garber, dijo a los periodistas en una conferencia telefónica realizada el jueves por la tarde que el movimiento fue "una de las decisiones más importantes en la historia de nuestra liga".

"Esta es una oportunidad para nosotros, de eliminar la competencia que hemos tenido para nuestros playoffs tal como existen hoy en un momento del año muy concurrido. Nos permite alinearnos con las ventanas de transferencias internacionales, lo cual creemos que es increíblemente importante. Nos brinda una amplia variedad de oportunidades que ampliarán nuestra capacidad para estar en este camino de ser una de las ligas principales y líderes en el mundo", expresó Garber.

Pese a preocupaciones por el clima, la decisión sigue

Aunque hubo preocupaciones sobre los desafíos climáticos durante los meses de invierno, equipos como Minnesota United y el Fire de Chicago ya enfrentan condiciones frías y a veces nevadas. En un partido de marzo de 2024, Real Salt Lake y Los Angeles FC jugaron en condiciones de ventisca en Sandy, Utah.

Pero con un clima cada vez más cálido, los partidos en los meses de verano también se han vuelto problemáticos. Las temperaturas elevadas fueron una preocupación en algunos de los partidos de la Copa Mundial de Clubes en julio y agosto pasados.

"Para estar seguros, la discusión sobre el cambio de calendario también planteó desafíos relacionados con el clima para varios de los equipos más al norte de la liga, pero confiamos en los esfuerzos que se han realizado, y seguirán siendo una prioridad para toda la liga, a fin de abordarlo", resaltó Toronto FC en un comunicado emitido tras el anuncio de la MLS. "Nuestra opinión era que, con más del 90% del calendario propuesto de la MLS manteniéndose consistente con su formato actual, los beneficios para el futuro producto de la liga superaban los posibles desafíos".

El calendario actual se basaba no solo en la geografía de Estados Unidos, sino también en los gustos del aficionado deportivo estadounidense, evitando los meses concurridos cuando la NFL juega sus partidos más importantes, y la NBA y la NHL están en pleno apogeo.

En el cambio al nuevo calendario, la MLS organizará una temporada abreviada o "sprint" al comienzo de 2027, que se desarrollará de febrero a mayo. Cada equipo jugará 14 partidos de temporada regular, con playoffs y la Copa MLS. Los resultados determinarán la clasificación para la U.S. Open Cup y la Copa de Campeones de la CONCACAF.

