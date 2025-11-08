Murrieta guía a México al tercer lugar del Mundial Sub-17

La arquera mexicana Valentina Murrieta se consolidó como la gran figura del Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos, al detener dos penales decisivos que dieron a México la victoria 3-1 (4-2 global) sobre Brasil en la tanda de los once pasos, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Con esta hazaña, el Tri femenil consigue el tercer lugar del torneo, su segunda mejor participación histórica en la categoría, solo detrás del subcampeonato obtenido en Uruguay 2018.

La selección femenil mexicana🇲🇽 finaliza en la tercera posición en la Copa del Mundo Sub 17.



Empataron 1-1 en tiempo regular con Brasil🇧🇷 (con gol en tiempo de compensación) y en penales las vencieron por el tercer lugar.



Valentina Murrieta (arquera tricolor) atajó dos…

Murrieta, quien milita en las fuerzas básicas del Club América, ya había sido clave en las rondas previas, atajando tres penales ante Italia en octavos de final. En el duelo por el podio, volvió a brillar al detener los disparos de Kaylane y Dany Pereira, este último validado tras revisión del VAR.

Los goles de Berenice Ibarra, Mía Villalpando y Fernanda Monroy sellaron el triunfo tricolor, luego de que un autogol de la brasileña Evelin (90+4) igualara el marcador tras la anotación de Kaylane (78).

“Estamos muy felices, las chicas lo merecían. Hoy somos el tercer mejor equipo del mundo”, celebró el técnico Miguel Gamero, destacando el esfuerzo y madurez del plantel.

