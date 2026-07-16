La investigación se centra en una posible elusión del tope salarial, aunque la organización no ha dado a conocer públicamente los términos del convenio

Inicio / Deportes / NBA investiga contrato de Gary Trent Jr. con los Bucks

La NBA abrió una investigación sobre la contratación del escolta Gary Trent Jr. por parte de los Milwaukee Bucks, ante la posibilidad de que el acuerdo viole las reglas relacionadas con el tope salarial de la liga.

De acuerdo con un portavoz de la NBA, la liga continúa analizando las circunstancias que rodean la firma del contrato, el cual fue oficializado este jueves por Milwaukee.

La investigación se centra en una posible elusión del tope salarial, aunque la organización no ha dado a conocer públicamente los términos del convenio.

Según ese reporte, el escolta acordó un contrato por cuatro años y $64 millones de dólares.

La investigación busca determinar si existió un acuerdo previo entre el jugador y la franquicia para compensarlo posteriormente por haber aceptado contratos por debajo de su valor de mercado durante las dos campañas anteriores.

Trent llegó a los Bucks en 2024 con un contrato por el salario mínimo para veteranos, tras registrar una temporada con los Toronto Raptors en la que promedió 13.7 puntos por encuentro y un 39.3 % de efectividad en triples.

Posteriormente permaneció en Milwaukee tras promediar 11.1 puntos por partido y lanzar para 41.6 % desde la línea de tres durante la campaña 2024-25.

Para la temporada 2025-26, Gary Trent Jr. registró 8.1 puntos y 21.2 minutos por partido, sus cifras más bajas desde su año de novato en la campaña 2018-19.

Pese a ello, el jugador habría obtenido un contrato considerablemente superior, situación que forma parte del análisis que realiza la liga.

El escolta también rechazó una opción de jugador por $3.9 millones de dólares correspondiente a la temporada 2026-27 antes de firmar el nuevo acuerdo.