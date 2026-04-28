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Exjugador Damon Jones se declara culpable por apuestas

Reconoció que sus acciones violaron el código de conducta de la NBA y también los términos de servicio de los sitios web de apuestas deportivas

  • 28
  • Abril
    2026

El exjugador de la NBA, Damon Jones, se convirtió el martes en la primera persona en declararse culpable sobre el caso de apuestas que derivó en el arresto de más de 30 personas, entre ellas presuntos mafiosos y otras figuras del baloncesto.

Jones, de 49 años, se declaró culpable de un único cargo de conspiración para cometer fraude electrónico durante la primera de dos audiencias consecutivas de cambio de declaración de culpabilidad en un tribunal federal de Brooklyn.

Al leer ante el tribunal su declaración, reconoció que conspiró con otras personas para defraudar a empresas de apuestas deportivas mediante “información privilegiada que obtuve como resultado de mis relaciones como exjugador”.

Reconoció que sus acciones violaron el código de conducta de la NBA y también los términos de servicio de los sitios web de apuestas deportivas.

Según documentos judiciales, Jones fue acusado en casos separados de beneficiarse de partidas de póker amañadas y de proporcionar a apostadores deportivos información no pública sobre lesiones de las estrellas LeBron James y Anthony Davis.

El exjugador de Dallas Mavericks, fue arrestado en octubre junto con Rozier, el entrenador de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Chauncey Billups, y otras personas, incluido un apostador deportivo acusado de sacar provecho de información sobre lesiones.

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Aquí te presentamos la nota completa: NBA revisa sus normas tras arrestos por apuestas ilegales


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