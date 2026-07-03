NBA probará balones con chip en la Summer League

La NBA evaluará balones con sensores durante la Summer League para mejorar decisiones arbitrales y también pondrá a prueba la regla del tiro libre único

La NBA anunció que incorporará, de manera experimental durante la Summer League, un sensor integrado en los balones de baloncesto con el objetivo de detectar el contacto con la pelota y ofrecer nuevas herramientas de apoyo para las decisiones arbitrales.

De acuerdo con la liga, el balón incluirá un chip capaz de registrar cada contacto con la superficie del esférico, una tecnología que permitirá recopilar información útil para futuras aplicaciones en el arbitraje, especialmente en jugadas donde sea necesario determinar qué jugador tocó el balón por última vez antes de que saliera de la cancha.

La NBA informó que el dispositivo fue diseñado para no alterar de manera significativa el peso, el tacto ni la jugabilidad del balón, por lo que los jugadores podrán utilizarlo sin cambios perceptibles en su desempeño.

La información obtenida durante los partidos servirá para evaluar el potencial de esta tecnología como herramienta de apoyo para los árbitros en futuras competiciones.

La prueba llega tras una polémica en el Mundial

El anuncio coincide con la controversia registrada durante el partido entre Portugal y Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial, cuando el sensor incorporado en el balón de fútbol detectó un ligero contacto con el cabello de un jugador, prácticamente imperceptible a simple vista.

Esa acción derivó en la anulación de un gol de Croacia que habría enviado el encuentro a la prórroga en los minutos finales, lo que reavivó el debate sobre el uso de la tecnología en las decisiones arbitrales.

También probarán el tiro libre único

Además del balón con sensor, la NBA confirmó que durante la Summer League también pondrá a prueba la regla del tiro libre único.

Bajo este formato, cualquier falta que normalmente otorgaría uno, dos o tres tiros libres se resolverá con un solo lanzamiento, cuyo valor equivaldrá al total de puntos que representaban los tiros libres originales.

La modificación no se aplicará durante todo el encuentro. En los últimos dos minutos del cuarto periodo y durante cualquier tiempo extra permanecerán vigentes las reglas tradicionales de tiros libres utilizadas actualmente por la NBA.

La liga recordó que el formato de tiro libre único ya se implementa desde la temporada 2019-2020 en la NBA G League, donde ha sido utilizado con el objetivo de mejorar el ritmo y la fluidez de los partidos al reducir las interrupciones durante el juego.

Con ambas pruebas, la NBA busca evaluar nuevas herramientas tecnológicas y modificaciones reglamentarias que puedan contribuir a optimizar el desarrollo de los encuentros y el trabajo arbitral en el futuro.