Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
knicks_desatan_fiebre_1999_rumbo_finales_nba_7e1abaf050
Deportes

Knicks desatan la fiebre de '1999' rumbo a Finales de NBA

Este equipo superó a Atlanta, Filadelfia y Cleveland por un total combinado de 262 puntos durante su racha de victorias en los playoffs

  • 26
  • Mayo
    2026

Luego de barrer a Cleveland Cavaliers, los New York Knicks desataron la fiebre de 1999 tras concretar la victoria de cuatro partidos.

Mientras que los aficionados cantaban: “So tonight I’m gonna party like it’s 1999" de Prince, disfrutaban la racha récord que atraviesa el equipo tras más de un cuarto de siglo de derrota.

Knicks han superado a Atlanta, Filadelfia y Cleveland por un total combinado de 262 puntos durante su racha de victorias en los playoffs, el mayor margen en cualquier tramo de 11 partidos en la historia de la NBA.

Intentarán prolongarla en las Finales de la NBA contra Oklahoma City o San Antonio. Los aficionados parecían tener una preferencia clara por Victor Wembanyama y los Spurs mientras salían del famoso recinto de Manhattan hacia las calles de la ciudad.

“¡Queremos a Wemby! ¡Queremos a Wemby!”.

Knicks recobran confianza de aficionados tras décadas de mala racha

Esto sucede después de que los aficionados volvieran a confiar en este equipo ante las recientes derrotas protagonizadas.

Los Knicks terminaron 17-65 en 2018-19, el peor récord de la liga, como parte de un tramo en el que registraron marca perdedora durante siete temporadas consecutivas.

Artistas como el rapero Fat Joe celebraron la victoria al decir “¡Nos vamos a llevar todo! ¡Nos vamos a llevar el título!”.

El equipo de Brunson, al igual que el de Namath, no era el favorito. Pero los Knicks desde luego no están jugando como tal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

HJD_1_RR_4ag_AAQQC_8_7dfc25268d
Taylor Swift y Travis Kelce aparecen en partido Cavaliers-Knicks
EH_UNA_FOTO_2026_05_10_T130634_033_036b08c867
La tercera parte de 'El diario de la princesa' ya está en camino
EH_DOS_FOTOS_2026_05_10_T094805_708_330bd2ead3
Britney Spears presume 'viaje espiritual' tras caso DUI
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_27_at_5_11_03_PM_ae0aa2dcda
Ramos Arizpe impulsa visitas gratuitas sobre museo histórico
Whats_App_Image_2026_05_27_at_5_08_22_PM_54a9561582
Más de 4 mil ciudadanos vigilarán elección en Coahuila
IMG_8704_43895d7f37
Coahuila cerrará paso a políticos vinculados con la delincuencia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_26_at_11_30_35_cbe68600fc
Autoridades evacúan kínder por fuga de gas en Matamoros
aseguran_arsenal_687_kilos_cocaina_chiapas_acb8a0c07f
Aseguran arsenal y 687 kilos de cocaína en Chiapas
nl_trafico_969f3658dc
¡Paradójico! No usar camiones incrementa el tráfico en Monterrey
publicidad
×