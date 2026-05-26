Knicks desatan la fiebre de '1999' rumbo a Finales de NBA

Luego de barrer a Cleveland Cavaliers, los New York Knicks desataron la fiebre de 1999 tras concretar la victoria de cuatro partidos.

Mientras que los aficionados cantaban: “So tonight I’m gonna party like it’s 1999" de Prince, disfrutaban la racha récord que atraviesa el equipo tras más de un cuarto de siglo de derrota.

Knicks han superado a Atlanta, Filadelfia y Cleveland por un total combinado de 262 puntos durante su racha de victorias en los playoffs, el mayor margen en cualquier tramo de 11 partidos en la historia de la NBA.

Intentarán prolongarla en las Finales de la NBA contra Oklahoma City o San Antonio. Los aficionados parecían tener una preferencia clara por Victor Wembanyama y los Spurs mientras salían del famoso recinto de Manhattan hacia las calles de la ciudad.

“¡Queremos a Wemby! ¡Queremos a Wemby!”.

Knicks recobran confianza de aficionados tras décadas de mala racha

Esto sucede después de que los aficionados volvieran a confiar en este equipo ante las recientes derrotas protagonizadas.

Los Knicks terminaron 17-65 en 2018-19, el peor récord de la liga, como parte de un tramo en el que registraron marca perdedora durante siete temporadas consecutivas.

Artistas como el rapero Fat Joe celebraron la victoria al decir “¡Nos vamos a llevar todo! ¡Nos vamos a llevar el título!”.

El equipo de Brunson, al igual que el de Namath, no era el favorito. Pero los Knicks desde luego no están jugando como tal.

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