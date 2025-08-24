Cerrar X
Rayados liga cinco triunfos por primera vez en cinco torneos

Con su victoria ante Necaxa, el Monterrey llegó a cinco triunfos seguidos, algo que no lograba en Fase Regular desde el Clausura 2023 bajo el mando de Vucetich

  • 24
  • Agosto
    2025

Aunque el inicio de la era Domenec Torrent no fue la mejor con Rayados, de a poco el equipo fue entendiendo la idea del DT español, quien supo juntar el talento de su plantilla para recomponer el camino, incluso poniendo al equipo como líder del torneo.

Con su victoria ante Necaxa, el Monterrey llegó a cinco triunfos seguidos, algo que no lograba en Fase Regular desde el Clausura 2023 bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich, justo en el torneo donde se rompe el récord de puntos de la institución.

En ese semestre, los albiazules cayeron en su debut ante Chivas, sin embargo, se recompusieron pronto y ligaron siete triunfos consecutivos en los que vencieron a Cruz Azul, San Luis, Puebla, Toluca, Atlas, Querétaro y Necaxa.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 8.53.35 PM (1).jpeg

Pero ojo, cabe destacar que incluyendo Liguilla ya había logrado hilar cinco victorias en el Apertura 2024, pues ganó en las últimas tres fechas del torneo y los dos partidos en Cuartos de Final ante Pumas.

Para este torneo, el equipo regio ya despachó a San Luis, Atlas, León, Mazatlán y Necaxa; pese a que no se enfrentaron a rivales directos en la lucha por el título, esto le servirá de confianza de cara a la parte más complicada del calendario.

El siguiente compromiso para la "Pandilla" será uno que, en el papel, debería ganar sin mucha complicación, pues se medirá al Puebla, que marcha como último lugar en la tabla.


