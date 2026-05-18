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Confirma Ancelotti a Neymar en convocatoria para el Mundial

Con todo definido, Brasil iniciará su preparación el próximo 27 de mayo en Teresópolis y posteriormente enfrentará a Panamá a finales del mismo mes.

  • 18
  • Mayo
    2026

La Selección de Brasil confirmó su lista de convocados para la Copa del Mundo 2026 y una de las principales novedades fue el regreso de Neymar, quien fue incluido por el entrenador Carlo Ancelotti para disputar el torneo internacional.

El delantero del Santos aparece entre los elegidos de la “Canarinha” junto a figuras como Vinicius Jr., Raphinha, Casemiro y Bruno Guimarães, en una convocatoria que combina experiencia y juventud para afrontar la fase de grupos del Mundial.

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Brasil iniciará su preparación el próximo 27 de mayo en la Granja Comary, en Teresópolis. Posteriormente enfrentará a Panamá el 31 de mayo en el Estadio Maracaná, en un amistoso de despedida antes de viajar a territorio estadounidense.

Brasil debutará ante Marruecos

La selección brasileña tendrá un último partido de preparación frente a Egipto el 6 de junio en Cleveland. Después comenzará oficialmente su participación mundialista el 13 de junio contra Marruecos, en Nueva Jersey.

La “Canarinha” comparte el Grupo C y posteriormente enfrentará a Haití el 19 de junio y a Escocia el 24, en busca de avanzar a la fase eliminatoria del Mundial 2026.

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Lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Grêmio).

Defensas: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit).

Centrocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon/Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth) y Neymar (Santos).


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