Niega Tottenham venta del club tras rechazar ofertas de compra

Tottenham insistió que el club no está en venta después de rechazar dos expresiones preliminares de interés para una posible adquisición.

En un comunicado publicado el domingo por la noche, Tottenham dijo que una de las expresiones de interés provino de PCP International Finance Limited, el vehículo de inversión liderado por Amanda Staveley, quien negoció la compra de Newcastle en 2021, financiada en gran parte por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí.

El futuro de Tottenham está bajo escrutinio tras la repentina salida del presidente Daniel Levy la semana pasada.

ENIC Sports & Developments Holdings Ltd es el accionista mayoritario del club, que sería de un 87% de participación, y ha sido gestionado desde 2022 por el fideicomiso familiar del multimillonario británico Joe Lewis, quien se declaró culpable el año pasado de cargos de uso de información privilegiada y conspiración. Levy y su familia supuestamente poseen alrededor de un 30% de participación en ENIC.

La junta de Tottenham dijo que había "recibido y rechazado inequívocamente expresiones preliminares de interés separadas en relación con propuestas para adquirir" ENIC. La segunda expresión de interés, dijo la junta, provino de un consorcio de inversores liderado por Roger Kennedy y Wing-Fai Ng a través de Firehawk Holdings Limited.

"La junta del club y ENIC confirman que el Tottenham Hotspur no está en venta", agregó el comunicado, "y ENIC no tiene intención de aceptar ninguna oferta para adquirir su interés en el club".

Tottenham dijo la semana pasada que no habría "cambios en la estructura de propiedad o accionariado del club" a la luz de la salida de Levy, una polémica figura cuyo mandato de casi 25 años lo convirtió en el presidente con más tiempo en el cargo en la Liga Premier.

Los Spurs disputarán la Liga de Campeones esta temporada después de conquistar la Liga Europa en mayo, su primer trofeo en 17 años.

