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Tamaulipas

Madre de menor localizada en Reynosa niega violencia familiar

La niña de 12 años permanece bajo custodia del Sistema DIF municipal, medida con la que la madre dijo estar de acuerdo, sin mostrar objeción.

  • 18
  • Abril
    2026

Francisca Olea, madre de Adalis, la menor de 12 años que desapareció la noche del miércoles y fue localizada con vida la mañana del viernes en Reynosa, negó categóricamente que la niña haya huido por ser víctima de violencia en el hogar.

“No hay ningún maltrato familiar, hasta ahorita. Sí hubo una llamada de atención, pero eso no quiere decir que en la casa haya maltrato familiar. Obviamente las autoridades van a hacer su trabajo, yo estoy agradecida con todos”, expresó.

La mujer aseguró que está en total disposición de colaborar con las autoridades y participar en las diligencias correspondientes, con el fin de que se desahoguen las pruebas y demostrar que no se niegan a formar parte de la investigación.

“Sí, claro que sí, nosotros estamos en la disposición, mi esposo también, todos. No estamos negados a nada, no soy mala mamá ni mi esposo tampoco es mal papá, porque mi hija lo llama papá”, señaló.

La menor permanece bajo custodia del Sistema DIF municipal, medida con la que la madre dijo estar de acuerdo, sin mostrar objeción, con el objetivo de que se deslinden responsabilidades durante el proceso.

“Si es necesario y tiene que ser así, está bien para tranquilidad de todos, que se haga todo conforme a la ley. No estamos escondiendo nada ni tenemos temor por algo; es para deslindar responsabilidades de todo tipo”, concluyó.


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