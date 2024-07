Novak Djokovic gana su primer partido en Wimbledon

Djokovic solventó su debut en Wimbledon el martes sin demasiada complicación a pesar de ser el primero tras haberse sometido quirúrgicamente a una operación de rodilla.

En su primer encuentro desde que se rompió el menisco de la rodilla en el Abierto de Francia el 3 de junio, Djokovic nunca afrontó un punto de quiebre en el camino hacia una victoria 6-1, 6-2, 6-2 sobre Vit Kopriva en menos de dos horas en la Cancha Central.

“Muy contento con la forma en que me sentí en la cancha. Obviamente, llegar a Wimbledon este año fue un poco diferente para mí, debido a la rodilla. No sabía cómo se iba a desarrollar todo en la cancha, realmente”, dijo Djokovic. “Las sesiones de práctica son muy diferentes a los partidos oficiales. Estoy muy contento con la forma en que me sentí hoy, la forma en que jugué”.

El astro serbio acumuló 15 oportunidades de quiebre, convirtiendo seis, ante un oponente que sorteó la fase clasificatoria. Fue muy eficaza al terminar con el doble de tiros ganadores, 32, que errores no forzados, 16.

“Traté de concentrarme en el juego y no pensar demasiado en la rodilla”, dijo Djokovic.

El tenista de 37 años, ha ganado siete de sus 24 títulos de Grand Slam en el All England Club y fue finalista ante Carlos Alcaraz el año pasado.

Marketa Vondrousova se convirtió el martes en la primera campeona defensora de Wimbledon en perder en la primera ronda del año siguiente desde 1994, al ser eliminada el martes 6-4, 6-2 por Jessica Bouzas Maneiro en la Cancha Central.

Vondrousova sorprendió al proclamarse campeona en el All England Club hace 12 meses — la primera mujer no cabeza de serie en atrapar el trofeo del Grand Slam en superficie de césped. Ahora, la checa entra en los libros de otra manera histórica menos deseada.

Más temprano el martes, Andy Murray se retiró del cuadro de individuales una semana después de someterse a una cirugía para extirpar un quiste de su columna vertebral. Su última aparición será en dobles junto a su hermano mayor, Jamie.

Aryna Sabalenka y Victoria Azarenka, se retiraron el lunes antes de sus partidos de primera ronda debido a lesiones en el hombro. Sabalenka era la favorita antes del torneo para llevarse el título femenino, según BetMGM Sportsbook.

La lluvia intermitente retrasó los partidos en las canchas exteriores más de una vez el martes, y solo hubo actividad bajo los techos retráctiles de la Cancha Central y la Cancha 1.

La número uno mundial Iga Swiatek y Elena Rybakina, campeona del torneo en 2022, se estrenaron con triunfos en sets corridos en el cuadro femenino. Alexander Zverev, 4to preclasificado y que viene de perder la final del Abierto de Francia, salió airoso en tres sets.

El argentino Francisco Comesaña protagonizó la gran sorpresa de la jornada al tumbar al ruso Andrey Rublev, sexto preclasificado, por 6-4, 5-7, 6-2, 7-6 (5).

Número 122 del ranking, Comesaña se apuntó su primera victoria en la gira en su debut en el cuadro principal de un Grand Slam.

“Es la primera vez que juego en Wimbledon, es un sueño jugar aquí”, dijo Comesaña. “Fue sólo la segunda vez que juego en esta superficie. Intenté disfrutar, jugar saque y volea, ir a la red”, añadió.

El argentino Tomás Martín Etcheverry (30mo preclasificado) avanzó a la segunda ronda con una victoria 6-1, 6-4, 6-2 ante el italiano Luca Nardi. Etcheverry no afrontó una sola pelota de quiebre y ahora presume de al menos un triunfo en sus últimas siete presentaciones en los Slams.

