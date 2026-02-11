Djokovic se baja del Abierto de Qatar por fatiga

Novak Djokovic se retiró oficialmente del Abierto de Qatar, torneo ATP 500 que se disputará del 16 al 21 de febrero en Doha, debido a una fuerte fatiga acumulada tras su participación en el Abierto de Australia.

Los organizadores confirmaron este miércoles que el tenista serbio de 38 años no formará parte del cuadro principal, pese a que estaba previsto que marcara en ese certamen su regreso a la actividad tras el primer Grand Slam del año.

Djokovic alcanzó en enero su undécima final en el Abierto de Australia, donde cayó en cuatro sets ante el actual número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

El esfuerzo realizado durante el torneo habría influido en la decisión de priorizar descanso para evitar complicaciones físicas.

A través de sus canales oficiales, el torneo informó: “Novak Djokovic se retira de Doha por una fuerte fatiga. Te extrañaremos en Qatar y te deseamos una pronta recuperación”.

Apunta a la gira en Estados Unidos

Con esta baja, el serbio no competirá durante febrero y planea regresar en marzo para la gira norteamericana, con el Masters 1000 de Indian Wells como posible punto de retorno, seguido de Miami.

El torneo de Doha tendrá ahora como principales figuras a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes parten como los dos primeros cabezas de serie.

La decisión de Djokovic ha generado sorpresa entre algunos aficionados, aunque también es vista como una medida prudente en esta etapa de su carrera para preservar su condición física y evitar lesiones mayores.

