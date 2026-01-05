Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G92z_EB_XUAAAWWJ_0e4311cbb0
Deportes

Djokovic se retira definitivamente de la PTPA

Novak Djokovic anunció su salida total de la PTPA por diferencias en transparencia y gobernanza, y dijo que ahora se enfocará en su tenis y su familia

  • 05
  • Enero
    2026

El tenista serbio Novak Djokovic anunció este domingo su salida completa de la Asociación de Jugadores Profesionales del Tenis (PTPA), organismo que cofundó en 2020 junto al canadiense Vasek Pospisil.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, principalmente en X.

Djokovic explicó que la determinación responde a preocupaciones persistentes sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que su voz e imagen han sido representadas dentro de la organización.

G96JUFkW8AAeklY.jfif

“Tras una cuidadosa reflexión, he decidido retirarme por completo de la PTPA”, expresó el tenista serbio de 38 años.

Una visión que ya no coincide

El ganador de 24 títulos de Grand Slam señaló que, si bien se siente orgulloso de la visión original que dio origen a la PTPA, considera que sus valores y perspectiva ya no están alineados con la dirección actual del sindicato de jugadores.

G93B-dXXcAEFOgf.jfif

La salida de Djokovic se produce tras la demanda antimonopolio presentada por la PTPA en marzo de 2025 contra la ATP, la WTA, la ITF y la ITIA, a las que acusó de prácticas abusivas y de mantener un calendario insostenible.

El serbio ya se había distanciado de dicha acción legal al no respaldar plenamente su contenido.

Enfoque en su carrera y su vida personal

Djokovic afirmó que cierra este capítulo para concentrarse en su tenis, su familia y en contribuir al deporte de formas que reflejen sus principios e integridad.

G93IK-AWYAAy9GO.jfif

Está previsto que el actual número cuatro del mundo inicie su temporada 2026 en el torneo ATP 250 de Adelaida, del 12 al 17 de enero, como preparación para el Abierto de Australia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

caso_epstein_departamento_de_justicia_mas_de_dos_millones_de_archivos_del_caso_epstein_en_diversas_fases_revision_101ebe8cbe
EUA revisa millones de archivos del caso Jeffrey Epstein
EH_UNA_FOTO_2026_01_05_T120535_352_18e0895410
Zarazúa vence a Stephens y arranca fuerte el 2026
9615aeeb_a8d4_4cd5_8085_d1af2d894966_6d6ce306b3
Concluye regularización de autos chocolate por irregularidades
publicidad

Últimas Noticias

Clases_4668dbebcc
Paciencia es punto clave para el regreso a clases
G9_i_Z_Zj_W0_A_Avn_LA_039bafb63c
Filtran teaser de Avengers: Doomsday con regreso de Namor
G970ce_C_Ww_AAU_EI_8bc166ceba
Stranger Things vuelve a Dead by Daylight con Vecna y Eleven
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×