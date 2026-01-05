Djokovic se retira definitivamente de la PTPA

El tenista serbio Novak Djokovic anunció este domingo su salida completa de la Asociación de Jugadores Profesionales del Tenis (PTPA), organismo que cofundó en 2020 junto al canadiense Vasek Pospisil.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, principalmente en X.

After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

Djokovic explicó que la determinación responde a preocupaciones persistentes sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que su voz e imagen han sido representadas dentro de la organización.

“Tras una cuidadosa reflexión, he decidido retirarme por completo de la PTPA”, expresó el tenista serbio de 38 años.

Una visión que ya no coincide

El ganador de 24 títulos de Grand Slam señaló que, si bien se siente orgulloso de la visión original que dio origen a la PTPA, considera que sus valores y perspectiva ya no están alineados con la dirección actual del sindicato de jugadores.

La salida de Djokovic se produce tras la demanda antimonopolio presentada por la PTPA en marzo de 2025 contra la ATP, la WTA, la ITF y la ITIA, a las que acusó de prácticas abusivas y de mantener un calendario insostenible.

El serbio ya se había distanciado de dicha acción legal al no respaldar plenamente su contenido.

Enfoque en su carrera y su vida personal

Djokovic afirmó que cierra este capítulo para concentrarse en su tenis, su familia y en contribuir al deporte de formas que reflejen sus principios e integridad.

Está previsto que el actual número cuatro del mundo inicie su temporada 2026 en el torneo ATP 250 de Adelaida, del 12 al 17 de enero, como preparación para el Abierto de Australia.

