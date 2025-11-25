Nuevo León liga 11 años conquistando títulos de Liga MX

Con el título conseguido por Tigres Femenil el domingo en el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX Femenil, al vencer al América en la Final por marcador global de 4-3, Nuevo León liga 11 años conquistando títulos de Liga en el futbol profesional mexicano, ya sea en varonil o femenil.

De 2015 a la fecha, los clubes regiomontanos de Tigres, Tigres Femenil, Rayados y Rayadas han levantado la mano para llevar cetros ligueros a sus vitrinas.

El último año en el que la afición de la Sultana del Norte no disfrutó la conquista de un galardón de Liga fue en 2014.

De 1970 a 2011, los títulos de Liga para los equipos nuevoleoneses caían a cuentagotas, pero de 2015 a la fecha comenzó una racha positiva, que esperemos dure muchos años más.

Jennifer Hermoso, futbolista española, conquistó su título siete de Liga: ganó cuatro con Barcelona, uno con Rayo Vallecano, otro con Atlético Madrid y uno más con Tigres Femenil (Alberto Sandoval, @elcompitv en la red social X).

Entérate

Esta es la racha de títulos de Liga del futbol regiomontano profesional:

2015

Tigres, campeón del Torneo Apertura

2016

Tigres, campeón del Torneo Apertura

2017

Tigres, campeón del Torneo Apertura

2018

Tigres Femenil, campeón del Torneo Clausura

2019

Tigres, campeón del Torneo Clausura

Tigres Femenil, campeón del Torneo Clausura

Rayados, campeón del Torneo Apertura

Rayadas, campeón del Torneo Apertura

2020

Tigres Femenil, campeón del Torneo Apertura

2021

Tigres Femenil, campeón del Torneo Clausura

Rayadas, campeón del Torneo Apertura

2022

Tigres Femenil, campeón del Torneo Apertura

2023

Tigres, campeón del Torneo Clausura

Tigres Femenil, campeón del Torneo Apertura

2024

Rayadas, campeón del Torneo Clausura

Rayadas, campeón del Torneo Apertura

2025

Tigres Femenil, campeón del Torneo Apertura

Comentarios