Nuevo León liga 11 años conquistando títulos de Liga MX
Ya sea en la varonil y/o femenil, el futbol profesional regio ha conquistado un cetro liguero por año, ya sea de Tigres, Tigres Femenil, Rayados y Rayadas
Con el título conseguido por Tigres Femenil el domingo en el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX Femenil, al vencer al América en la Final por marcador global de 4-3, Nuevo León liga 11 años conquistando títulos de Liga en el futbol profesional mexicano, ya sea en varonil o femenil.
De 2015 a la fecha, los clubes regiomontanos de Tigres, Tigres Femenil, Rayados y Rayadas han levantado la mano para llevar cetros ligueros a sus vitrinas.
El último año en el que la afición de la Sultana del Norte no disfrutó la conquista de un galardón de Liga fue en 2014.
De 1970 a 2011, los títulos de Liga para los equipos nuevoleoneses caían a cuentagotas, pero de 2015 a la fecha comenzó una racha positiva, que esperemos dure muchos años más.
Jennifer Hermoso, futbolista española, conquistó su título siete de Liga: ganó cuatro con Barcelona, uno con Rayo Vallecano, otro con Atlético Madrid y uno más con Tigres Femenil (Alberto Sandoval, @elcompitv en la red social X).
Esta es la racha de títulos de Liga del futbol regiomontano profesional:
2015
- Tigres, campeón del Torneo Apertura
2016
- Tigres, campeón del Torneo Apertura
2017
- Tigres, campeón del Torneo Apertura
2018
- Tigres Femenil, campeón del Torneo Clausura
2019
- Tigres, campeón del Torneo Clausura
- Tigres Femenil, campeón del Torneo Clausura
- Rayados, campeón del Torneo Apertura
- Rayadas, campeón del Torneo Apertura
2020
- Tigres Femenil, campeón del Torneo Apertura
2021
- Tigres Femenil, campeón del Torneo Clausura
- Rayadas, campeón del Torneo Apertura
2022
- Tigres Femenil, campeón del Torneo Apertura
2023
- Tigres, campeón del Torneo Clausura
- Tigres Femenil, campeón del Torneo Apertura
2024
- Rayadas, campeón del Torneo Clausura
- Rayadas, campeón del Torneo Apertura
2025
- Tigres Femenil, campeón del Torneo Apertura
