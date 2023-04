Ofrecen 400 millones de euros en Arabia Saudita por Messi

El futbol de Arabia Saudita está tirando la casa por la ventana para tener a los mejores futbolistas del mundo en sus ligas, pues ahora le ofrecieron una cifra millonaria al argentino Lionel Messi para que llegue al conjunto de Al-Hilal.

Al-Hilal ha hecho la oferta más grande en la historia para cualquier jugador de futbol en el mundo, ofreciendo 400 millones de euros anuales a Messi para que se enliste en su escuadra.

De aceptar esta oferta, Messi superaría el salario de 200 millones de euros anuales que recibe actualmente Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.

Esto fue confirmado por Fabrizio Romano a través de sus redes sociales, quien también señaló que actualmente la prioridad del futbolista argentino de 35 años es permanecer en Europa, ya sea con el París Saint-Germain (PSG) o con el Barcelona.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.



◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV