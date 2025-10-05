Olímpico Yusuf Dikeç consigue oro en liga europea de tiro

El turco Yusuf Dikeç volvió a hacer historia al ganar el primer lugar de la Liga de Campeones Europea de Pistolas de Aire Comprimido con sede en Estambul.

Este tirador se convirtió en tendencia durante los Juegos Olímpicos 2024, por la forma en que disparaba, debido a que no usaba lentes, de protección, ni casco.

De acuerdo con medios locales, el turco compitió en la categoría de equipos con su compañero Mustafa İnan, quienes vencieron a sus rivales Fröhlich y Christian Reitz.

"Yusuf Dikeç"



Porque el turco sigue haciendo historia sin usar lentes ni ayuda extra: ganó el torneo europeo en un "mano a mano" final contra un alemán. pic.twitter.com/JbHKNOVfiT — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 5, 2025

Su técnica limpia y precisa se atribuye a que el hombre, siete veces campeón de Europa y doble campeón del mundo, es un policía retirado de 52 años de edad.

Aunque muchos señalaron que su mano en el bolsillo era como una señal de "soberbia", el olímpico desmintió esta versión. Informó que realiza este movimiento para tener una mayor estabilidad en el cuerpo.

Además, aseguró que no se siente cómodo con los lentes de protección, por eso no los utiliza.

