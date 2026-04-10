Gana México bronce en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

México continúa sumando resultados en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, donde el equipo femenil de recurvo conquistó la medalla de bronce. Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz repitieron el resultado que obtuvieron en los Juegos Olímpicos París 2024, consolidándose como una de las terceras mejores escuadras del certamen.

La jornada también dejó otros resultados positivos para la delegación nacional, luego de que previamente se consiguieran dos preseas de bronce en las pruebas por equipos de compuesto en ambas ramas, lo que mantuvo a México en la pelea dentro del medallero.

¿Cómo fue el camino del equipo femenil de recurvo?

En su primer compromiso del día, el equipo mexicano enfrentó a Brasil en un duelo que se definió hasta el último momento. Valencia, Vázquez y Ruiz se impusieron 5-4 ante Ane Dos Santos, Isabelle Estevez y Ana Caetano, en una serie que exigió precisión en cada flecha.

Ya en las semifinales, el conjunto nacional protagonizó otro enfrentamiento cerrado frente a Turquía. Sin embargo, el resultado favoreció a las europeas por marcador de 5-4, tras un desenlace ajustado ante Elif Gokkir, Gizem Ozkan y Dunya Yenihayat.

¿Cómo ganó México la medalla de bronce?

En el duelo por el tercer lugar, el equipo mexicano mostró control y consistencia frente a su público. Con una actuación sólida, derrotaron 6-2 a España, representado por Paula Álvarez, Elia Canales y Carlota Navas, asegurando su lugar en el podio.

El resultado reafirma el nivel competitivo de las arqueras mexicanas, quienes han mantenido regularidad en competencias internacionales y continúan sumando preseas en eventos de alto nivel.

¿Qué sigue para México en la competencia?

Las actividades continúan este jueves con las pruebas por equipos mixtos en ambas modalidades. En recurvo, Ana Paula Vázquez competirá junto a Matías Grande, mientras que en compuesto, Dafne Quintero hará equipo con Máximo Méndez.

La delegación mexicana buscará ampliar su cosecha de medallas en la recta final del certamen, en una competencia que se desarrolla ante la afición local en Puebla.





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