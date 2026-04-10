Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
post_IMG_20260409_WA_0130_cd3ff8433d
Deportes

Gana México bronce en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

México sumó su tercera medalla de la justa; equipo femenil repite podio olímpico tras vencer a España y consolidar una jornada exitosa.

  • 10
  • Abril
    2026

México continúa sumando resultados en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, donde el equipo femenil de recurvo conquistó la medalla de bronce. Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz repitieron el resultado que obtuvieron en los Juegos Olímpicos París 2024, consolidándose como una de las terceras mejores escuadras del certamen.

La jornada también dejó otros resultados positivos para la delegación nacional, luego de que previamente se consiguieran dos preseas de bronce en las pruebas por equipos de compuesto en ambas ramas, lo que mantuvo a México en la pelea dentro del medallero.

¿Cómo fue el camino del equipo femenil de recurvo?

En su primer compromiso del día, el equipo mexicano enfrentó a Brasil en un duelo que se definió hasta el último momento. Valencia, Vázquez y Ruiz se impusieron 5-4 ante Ane Dos Santos, Isabelle Estevez y Ana Caetano, en una serie que exigió precisión en cada flecha.

Ya en las semifinales, el conjunto nacional protagonizó otro enfrentamiento cerrado frente a Turquía. Sin embargo, el resultado favoreció a las europeas por marcador de 5-4, tras un desenlace ajustado ante Elif Gokkir, Gizem Ozkan y Dunya Yenihayat.

¿Cómo ganó México la medalla de bronce?

En el duelo por el tercer lugar, el equipo mexicano mostró control y consistencia frente a su público. Con una actuación sólida, derrotaron 6-2 a España, representado por Paula Álvarez, Elia Canales y Carlota Navas, asegurando su lugar en el podio.

El resultado reafirma el nivel competitivo de las arqueras mexicanas, quienes han mantenido regularidad en competencias internacionales y continúan sumando preseas en eventos de alto nivel.

IMG-20260409-WA0132.jpg

¿Qué sigue para México en la competencia?

Las actividades continúan este jueves con las pruebas por equipos mixtos en ambas modalidades. En recurvo, Ana Paula Vázquez competirá junto a Matías Grande, mientras que en compuesto, Dafne Quintero hará equipo con Máximo Méndez.

La delegación mexicana buscará ampliar su cosecha de medallas en la recta final del certamen, en una competencia que se desarrolla ante la afición local en Puebla.

IMG-20260409-WA0134.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

H_Fp_QHZJXYA_Ao_IVT_c94f70f4be
Velasco y embajador de EUA acuerdan fortalecer cooperación
Whats_App_Image_2026_04_11_at_07_51_28_3_03197c4711
Nuevo León enfoca en Asia su estrategia rumbo al Mundial 2026
Operativo_Profepa_Conanp_OAX_001_6b7fce2f45
Realiza Profepa operativos en 41 áreas naturales protegidas
publicidad

Últimas Noticias

Hamas_se_encuentra_bajo_presion_atomica_Netanyahu_1597aea686
Escala Netanyahu tensión con España y lanza advertencia
trump_otan_c453903081
'Me da igual si EUA llega a un acuerdo con Irán': Trump
escena_alberto_del_rio_35e3d8d0a8
Vinculan a proceso a 'El Patrón' por violencia doméstica
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
nl_safe_travel_75e89c6bf7
Van por freno a estafas de agencias de viajes
lluvia_tormenta_electrica_nuevo_leon_814c4ce895
Anticipan tormentas y granizo en Nuevo León para esta tarde
publicidad
×