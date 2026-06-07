Laura Galván conquista el Medio Maratón de Chicago

La atleta mexicana Laura Galván sumó un nuevo logro a su destacada trayectoria al proclamarse campeona del Medio Maratón de Chicago, donde cruzó la meta con un tiempo de una hora, 10 minutos y 11 segundos.

Con esta victoria, la fondista guanajuatense confirma el gran momento que atraviesa en las pruebas de larga distancia y fortalece sus aspiraciones dentro del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Dominio mexicano en Chicago

Galván se impuso en una competencia de alto nivel para quedarse con el primer lugar de la prueba.

La estadounidense Molly Born finalizó en la segunda posición, mientras que la keniana Joyline Chemuta completó el podio al concluir en el tercer puesto.

Al cruzar la meta, la mexicana celebró con tranquilidad y levantó los brazos en señal de triunfo, reflejando la confianza que ha adquirido tras una serie de destacadas actuaciones en los últimos años.

Una atleta de récords

La corredora originaria de Guanajuato se ha consolidado como una de las máximas referentes del atletismo mexicano gracias a una carrera marcada por récords nacionales en diversas distancias.

A lo largo de su trayectoria ha establecido marcas nacionales en 10 pruebas diferentes. En pista posee récords en mil 500 metros, dos millas, 5 mil metros y 10 mil metros.

Además, bajo techo ha impuesto registros en la milla y en los 3 mil metros, mientras que en ruta ostenta marcas en la milla, 5 kilómetros, 10 kilómetros y medio maratón.

El triunfo en Chicago llega meses después de que la atleta conocida como la “Gacela de La Sauceda” lograra una actuación histórica en el Medio Maratón de Houston.

En enero de este año, Galván estableció un nuevo récord nacional de medio maratón al finalizar en la octava posición de la competencia disputada en la ciudad texana.

Ese resultado confirmó la evolución de la mexicana en las pruebas de fondo y abrió la puerta a nuevos desafíos internacionales.

De cara al actual ciclo olímpico, Laura Galván tomó la decisión de enfocar su preparación en la prueba de maratón, una distancia en la que buscará alcanzar su mejor nivel competitivo.

El objetivo de la atleta es conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que representaría su tercera participación en la máxima justa deportiva del mundo.

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